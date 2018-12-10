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Milyonları ilgilendiren karar! " yapayım" derken işinden oldu

İş sözleşmesinin aksine, hafta sonu ve mesai saatleri dışında yapan eleman kapı önüne konuldu. Mahkemeden eli boş dönen işçiye 'dan da kötü haber geldi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 11:21
Milyonları ilgilendiren karar! Ek iş yapayım derken işinden oldu

Ürün danışmanı olarak çalıştığı işyerinden hafta sonları ve izin günlerinde fotoğrafçılık yaptığı gerekçesiyle kovulduğunu belirten bir kişi, İş Mahkemesi'ne başvurdu. İş sözleşmesinin yaptığı iddiasıyla haksız ve geçersiz olarak feshedildiğini belirten davacı, işe iadesine, işe başlatılmaması hâlinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının tespitine karar verilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise davacının profesyonel olarak fotoğrafçılık işi ile de ilgilendiğini, işini yaparken şirketin imkânlarını kullandığını ve kendi işinin reklâmlarını yaptığını, bu durumun sadâkat borcuna aykırılık teşkil ettiğini öne sürdü. Davacının iş sözleşmesindeki konuya ilişkin özel düzenlemeyi ihlâl ettiğini ifade ederek feshin haklı sebebe dayandığı gerekçesiyle davanın reddini talep etti. Mahkeme, taraflar arasında düzenlenen hizmet sözleşmesinin 10. maddesine aykırı olarak davacının kâr maksatlı olarak başka bir iş ile iştigâl ettiği, davacının sözleşmeye aykırı olan bu davranışının iş akdinin feshi için geçerli sebep olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Davacı, istinaf başvurusunda bulununca devreye Bölge Adliye Mahkemesi girdi.

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Milyonları ilgilendiren karar! "Ek iş yapayım" derken işinden oldu
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