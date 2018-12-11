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Finans'ın sonuçlandı

Finans anketine katılan ekonomistler politika faizinde değişiklik beklemiyor.

Giriş Tarihi: 11.12.2018 11:01
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler politika faizinde değişiklik beklemiyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemiyor.25 Ekim'de gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizinde değişiklik yapılmayarak yüzde 24,00 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
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