Maslak Acıbadem’e 116 milyon dolarlık yatırım

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Yüzde 90'ı Malezyalı Integrated Healthcare'e, yüzde 10'u ise Mehmet Ali Aydınlar'a ait olan Acıbadem Sağlık Grubu, Maslak'taki arazisi içinde inşa ettiği ikinci binası için 116 milyon dolar yatırım yaptı. 65 bin metrekare alana kurulu yeni bina 'içinden cadde geçen hastane' olarak tanımlanırken, grubun da en büyük hastanesi oldu. Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Rasim Topuz, projenin 2.5 yılda bitirildiğini söyledi. Grubun özellikle yabancı hastayı artırmak için yurtdışı işbirliklerine odaklandığını dile getiren Topuz, "Türk dizileri sayesinde Fil Dişi Sahilleri'nde bile bilinir hale gelmişiz. Çok popüler. Bu da bizim işimizi çok kolaylaştırıyor" dedi. Yılda 30 bin yabancı hasta ağırladıklarını dile getiren Topuz, 23 bin çalışan içerisinde 150'nin üzerinde yabancı istihdam ettiklerini kaydetti. Yabancı hastalardan yıllık 150 milyon dolar gelir elde ettiklerini dile getiren diğer Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Güney ise, ağırlıklı olarak onkoloji ve organ nakilleri için yabancı hasta geldiğini belirtti.Direktyatırım olarak sadece Hollanda'da bulunduklarını diğer yatırımların ise yerel ortaklarla hayata geçirildiğini dile getiren Topuz, "Batı Avrupa'yı Hollanda ile test etmek istedik. 1 yıl geçmeden büyüme kararı aldık. Oradaki kliniği hastane haline getiriyoruz" dedi.