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Son dakika haber: ve konut kredilerinde faizi %1'in altına çekti! İşte 2019 faizleri...

geçtiğimiz günlerde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik çok önemli uygulamayı başlatmıştı. Dün de Ziraat'in ardından, ve Halkbank'da konut kredisinde faiz oranını %0,98'e indirdi. son dakika gelişmelerine göre, önümüzdeki günlerde ise Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın da kampanyaya dahil olması bekleniyor. Peki uygulama vatandaşa neler getiriyor? Kampanyaya göre, bankalarda kredisi bulunan konut üreticisi firmalardan ev alanlar için yüzde 0.98 uygulanacak. Tüketiciler, 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar kullanabilecek.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 09:40
Son dakika haber: VakıfBank ve Ziraat Bankası konut kredilerinde faizi %1'in altına çekti! İşte 2019 Konut kredisi faizleri...

'de yaşayan milyonlarca vatandaşın konut alabilmesi için bankalar tek tek harekete geçiyor. tarafından başlatılan kampanyaya sırasıyla ve Halkbank da katıldı. Yapılan çalışma ile aylık yüzde 1.78 olarak belirlendi. Aradaki yüzde 0.80'lik farkı da inşaat firmaları üstlendi. Böylece tüketicilere yüzde 0.98 ile kredi kullanma imkânı sağlandı. Öte yandan, Düşük faizli kredi kampanyasına ek olarak yıl sonuna kadar KDV ve tapu harcı indirimleri de devam edecek.

KONUTTA CANLANMA YAŞANACAK

Sektör temsilcileri yüzde 2.99'u bulan konut kredi faizi nedeniyle vatandaşın alım kararını ertelediğini, bu kampanya sonrası konut pazarında canlanma beklediklerini belirtiliyor. Kampanya ile firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el konut satışlarının finansmanına destek verilecek.

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Son dakika haber: VakıfBank ve Ziraat Bankası konut kredilerinde faizi %1'in altına çekti! İşte 2019 Konut kredisi faizleri...
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