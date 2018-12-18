Son dakika haber: VakıfBank ve Ziraat Bankası konut kredilerinde faizi %1'in altına çekti! İşte 2019 Konut kredisi faizleri...

Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaşın konut alabilmesi için bankalar tek tek harekete geçiyor. Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanyaya sırasıyla Vakıfbank ve Halkbank da katıldı. Yapılan çalışma ile konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1.78 olarak belirlendi. Aradaki yüzde 0.80'lik farkı da inşaat firmaları üstlendi. Böylece tüketicilere yüzde 0.98 ile kredi kullanma imkânı sağlandı. Öte yandan, Düşük faizli kredi kampanyasına ek olarak yıl sonuna kadar KDV ve tapu harcı indirimleri de devam edecek.

KONUTTA CANLANMA YAŞANACAK

Sektör temsilcileri yüzde 2.99'u bulan konut kredi faizi nedeniyle vatandaşın alım kararını ertelediğini, bu kampanya sonrası konut pazarında canlanma beklediklerini belirtiliyor. Kampanya ile firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el konut satışlarının finansmanına destek verilecek.