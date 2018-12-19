Vatandaş yılbaşı tatili 4 gün planladı! Talep patladı...

Yılbaşı resmi tatil salı gününe denk gelmesi nedeniyle planlarını pazartesi günü de izin yaparak hafta sonu ile birlikte 4 gün üzerinden gerçekleştiren tatilciler, sahil kentleri, kayak merkezleri ve termal otellerin bulunduğu bölgelere akın edecek. Pazartesi gününü de izin kullanarak, tatilini 4 güne çıkartan çok sayıda vatandaş bulunduğunu belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, üye acentelerden aldıkları bilgiye göre yılbaşı turlarında, 2 gece 3 gün ile 3 gece 4 gün olan turların daha çok tercih edildiğini söyledi.