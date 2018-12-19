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Vatandaş tatili 4 gün planladı! Talep patladı...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl 1 Ocak'ın salı gününe denk gelmesi nedeniyle pazartesi günü izin kullanarak, tatilini 4 güne çıkaran çok sayıda vatandaş olduğunu açıkladı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 13:58
Vatandaş yılbaşı tatili 4 gün planladı! Talep patladı...

resmi tatil salı gününe denk gelmesi nedeniyle planlarını pazartesi günü de izin yaparak hafta sonu ile birlikte 4 gün üzerinden gerçekleştiren tatilciler, sahil kentleri, kayak merkezleri ve termal otellerin bulunduğu bölgelere akın edecek. Pazartesi gününü de izin kullanarak, tatilini 4 güne çıkartan çok sayıda vatandaş bulunduğunu belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, üye acentelerden aldıkları bilgiye göre yılbaşı turlarında, 2 gece 3 gün ile 3 gece 4 gün olan turların daha çok tercih edildiğini söyledi.

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Vatandaş yılbaşı tatili 4 gün planladı! Talep patladı...
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