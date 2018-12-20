İnternet reklamına vergi e-kitap’a KDV

BUGÜN NELER OLDU

Dünyadaki hacmi 40 milyar doları aşan internet reklam hizmetleri Türkiye'de de vergi kesintisi kapsamına alındı. Cumhurbaşkanı Kararı'yla bundan sonra reklam hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden gelir vergisi, vergi usul ve kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Uygulama 1 Ocak'ta başlayacak. İnternet üzerinden reklam veren şirketler yüzde 15 oranında stopaja tabi tutulurken, sosyal medya platformları Facebook, Amazon, Google gibi sosyal medya platformları üzerinden dijital reklam veren şirketler de bu kapsamda vergilendirilecek. Elektronik kitap, gazete ve dergiler için de yüzde 18 KDV uygulanacak. E-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı yüzde 18'e çıkarıldı.