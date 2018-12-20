HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > İstanbul’da insansız otoparklar dönemi başlıyor

’da insansız otoparklar dönemi başlıyor

Akıllı telefonlardan sonra evdeki saatten, depremde can kaybını önleyen betona kadar hayatımızdaki hemen her şey 'akıllı' olmaya başladı. Hâl böyle olunca, sıra özellikle İstanbulluların sıkıntı yaşadığı otoparklara geldi. İSBAK, inovatif yaklaşımıyla, insansız 'akıllı 'lar için kolları sıvadı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 16:37 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 16:55
İstanbul’da insansız otoparklar dönemi başlıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin teknolojik yüzü olan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş., şehir hayatına yenilikler katarak yaşamı kolaylaştırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplu taşımadan trafik ışıklarına, yol denetleme sistemlerinden sosyal projelere kadar pek çok farklı alanda 'akıllı ve teknoloji' odaklı bir yaşam inşa ediyor. İSBAK'ın yenilikçi projelerinden biri olan araca özgü akıllı sistemi de bu amaç için atılmış önemli bir adım. Akıllı otopark sistemiyle araçlarını herhangi bir park görevlisinin yardımına ihtiyaç duymadan park edebilecek olan araç sahipleri, otoparklardaki sensörlü sistemle, otoparkta kalan sürelerini öğrenip ödemelerini yapabilecekler. Akıllı sistemle, aracın ödeme yapmadan parktan çıkmasına kapanlarla engel olunacak. Önceden tanımlanmış kartlarla, kredi kartıyla ya da İstanbul Kart ile hızlıca ödeme yapmak mümkün olacak.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da insansız otoparklar dönemi başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN