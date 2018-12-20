İstanbul’da insansız otoparklar dönemi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teknolojik yüzü olan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş., şehir hayatına yenilikler katarak yaşamı kolaylaştırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplu taşımadan trafik ışıklarına, yol denetleme sistemlerinden sosyal projelere kadar pek çok farklı alanda 'akıllı ve teknoloji' odaklı bir yaşam inşa ediyor. İSBAK'ın yenilikçi projelerinden biri olan araca özgü akıllı otopark sistemi de bu amaç için atılmış önemli bir adım. Akıllı otopark sistemiyle araçlarını herhangi bir park görevlisinin yardımına ihtiyaç duymadan park edebilecek olan araç sahipleri, otoparklardaki sensörlü sistemle, otoparkta kalan sürelerini öğrenip ödemelerini yapabilecekler. Akıllı sistemle, aracın ödeme yapmadan parktan çıkmasına kapanlarla engel olunacak. Önceden tanımlanmış kartlarla, kredi kartıyla ya da İstanbul Kart ile hızlıca ödeme yapmak mümkün olacak.