Yerli ve milli işletmelere 'millilik endeksi'

Yerli İşletmeler Derneği (YİDER) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Eriş, Mildeks adını verdikleri yerlilik ve millilik endeksi projesi oluşturduklarını belirterek, "44 kriteri dikkate alarak Mildeks'i sayısal verilerle ortaya koyabildiğimiz bir çalışma haline getirdik. Bununla birlikte yerlilik ve milliliği olabildiğince akademik, sayısal, makul şekilde ölçmeye başlıyoruz." dedi.

Dernek ve amaçlarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Eriş, kendilerini bu ülkeye borçlu hissettikleri için bir yıl önce farklı mesleklerden arkadaşlarıyla YİDER'i kurduklarını ifade ederek, amaçlarının yerli ve milli kalkınma hamlesine katkı vermek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli kalkınma konusunda yaptığı vurguların kendilerini harekete geçirdiğini dile getiren Eriş, şunları kaydetti:

"Derneği kurarken yerli ve milli kalkınmaya gönülden, iyi niyetle destek olmak isteyen tüm kişilerin, kamu kurumlarının, işletmelerin, akademisyenlerin, medyanın ve diğer STK'ları yerli ve milli kalkınma etrafında bir araya getiren bir platform olabilmeyi amaçladık. Bu sacayaklarında fikirler, projeler var ama dağınık. Biz bunları bir araya getirip, içerisine Mildeks adını verdiğimiz ölçülebilir bir baz, puanlama projesi ortaya koyuyoruz."

Mildeks'i hazırlarken birçok üniversiteden akademisyenlerle çalıştıklarını belirten Eriş, çalışmanın Türkiye'de yerlilik ve milliliği olabildiğince geniş açılardan ve sayısal olarak ölçen bir endeks olacağını dile getirdi.

Amaçlarının öncelikle yerli işletmelerin Mildeks puanını belirlemek olduğunu belirten Erdem Eriş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla 44 kriteri dikkate alarak Mildeks'i sayısal verilerle ortaya koyabildiğimiz bir çalışma haline getirdik. Bununla birlikte yerlilik ve milliliği olabildiğince akademik, sayısal, makul şekilde ölçmeye başlıyoruz. Bu hamasi bir söylem değildir. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Dünyada böyle bir endeks de yok. Bu açıdan da yerli ve milli bir çalışma. Bu çalışmayı diğer ülkeler de bizi referans alarak kullanabilir. G-20 ülkelerinin ve verilerine ulaşabildiğimiz ülkelerin Mildeks'ini çıkartabiliriz."

Dünyaya açılmayı düşünmeyen firmaların kurulmasının bir değeri olmadığını, içe kapanık değil dünya ile rekabet edecek kurumlara ihtiyaç olduğunu belirten Eriş, Türkiye'nin yerli üretiminin son 15 yılda arttığını belirterek, değerleri yukarı çıkarmanın önemli olduğunu, amaçlarının Mildeks'le beraber işletmelere sunulacak gelişim raporuyla bunu sağlamak olduğunu kaydetti.

"İHALELERDE DE YERLİ VE MİLLİ OLAN FİRMALARA BİR ŞANS VERİLMELİ"

Mildeks'in yüksek olmasının Türkiye'nin cari açığı konusunda çok önemli olduğuna dikkat çeken Eriş, Mildeks'i yüksek olan bir şirket ülkenin cari açığını azaltmaya daha fazla katkı sunacağını kaydetti.

Türkiye'de yatırımı olan uluslararası firmaların da Mildeks'inin yüksek olabileceğini ifade eden Eriş, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece ihracata, ciroya, istihdama bakmak eksik bir analiz olur. 44 kriter var ve biz hepsine bakıyoruz. Bunların içerisinde oranlar var. Örneğin Türkiye'de üretim yapan uluslararası otomotiv firmalarının Mildeks'leri kendi içerisinde daha yüksek çıkıyor. Burayı sadece pazar olarak görüp üretim yapmayan firmaların ise doğal olarak Mildeks'i düşük çıkıyor. Bizim yerli ve milli arabamız hazır olana kadar Mildeks'i yüksek yabancı şirketleri tercih edip rekabette haklı bir avantaj sağlamamız lazım. Kamu satın almalarında da Mildeks'in yüksek olmasına dikkat edilmelidir. İhalelerde de yerli ve milli olan firmalara bir şans verilmeli. Elbette, fiyatı da rekabetçi olmalı ki dünyaya da açılabilmeli."

Çalışmanın ve amaçlarının yabancı düşmanlığı olmadığını vurgulayan Eriş, "Bütün ülkeler yarış içerisinde. Herkes yabancı sermaye çekme uğraşında. Bizim de bunu yapmaya devam etmemiz lazım. Mildeks'te amaç yabancı sermayeyi kalıcı olarak ülkeye sokmak." ifadelerini kullandı.