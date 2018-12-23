Haberler Ekonomi Haberleri Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor, İşte son 9 gün fırsatları!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor, İşte son 9 gün fırsatları! Konut, mobilya, beyaz eşya ve otomobile yapılan vergi indirimleri 31 Aralık gecesi son bulacak. 9 gün içinde harekete geçerseniz mobilyada 10 bin TL, otomobilde 20 bin TL, konutta 50 bin TL'ye kadar kar edebilirsiniz. 31 Aralık'ta süresi dolacak İmar Barışı ile tapusuz konutunuzun geleceğini sağlama alabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.12.2018 13:03 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 13:04