'Çipli tanıma'da tarih belli oldu! Tüm kamu kurumları geçecek

TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği elektronik kimlik doğrulama sistemi kapsamında bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 30 milyon kişi, yeni çipli kartını alırken, günlük başvuru sayısı 100 bine yaklaştı. Türkiye genelinde e-kimlik başvuruları devam ederken, doğrulama işlemi sırasında çipin kullanılanacağı mobil cihazlarda da geliştirme sürecinden seri üretim aşamasına geçildi. Türkiye'nin ilk mobil kart erişim cihazını geliştiren ve kamu kurumlarının kullanabileceği şekilde güvenlik sertifikalarını tamamlayan biOnay'ın kurucu ortağı EGA Elektronik Güvenlik Altyapısı A.Ş Genel Müdürü Ümit Yaşar Usta, yeni sistemi şöyle anlattı: