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''da tarih belli oldu! Tüm kamu kurumları geçecek

Kamuda, 2019’dan itibaren elektronik kimlik doğrulama sistemine geçmeye hazırlanan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, uygulamaya ilişkin yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Yeni sistemle, ’nın avuçiçi, ’nin yüz tanıma gibi sistemleri yürürlükten kalkarken, tüm kamu kurumları tek bir doğrulama sistemine geçecek. Çipli e-kimlik kartları, kredi kartı gibi, mobil onay cihazıyla çalışırken, kimlik sahteciliğinin önüne geçilmiş olacak.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 13:59 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 14:06
'Çipli tanıma'da tarih belli oldu! Tüm kamu kurumları geçecek

TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği elektronik kimlik doğrulama sistemi kapsamında bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 30 milyon kişi, yeni çipli kartını alırken, günlük başvuru sayısı 100 bine yaklaştı. Türkiye genelinde e-kimlik başvuruları devam ederken, doğrulama işlemi sırasında çipin kullanılanacağı mobil cihazlarda da geliştirme sürecinden seri üretim aşamasına geçildi. Türkiye'nin ilk mobil kart erişim cihazını geliştiren ve kamu kurumlarının kullanabileceği şekilde güvenlik sertifikalarını tamamlayan biOnay'ın kurucu ortağı EGA Elektronik Güvenlik Altyapısı A.Ş Genel Müdürü Ümit Yaşar Usta, yeni sistemi şöyle anlattı:

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'Çipli tanıma'da tarih belli oldu! Tüm kamu kurumları geçecek
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