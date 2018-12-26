Genç girişimcilere destek çeşitleniyor

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Turkuvaz Medya Grubu öncülüğünde, Para Dergisi tarafından Borsa İstanbul'un stratejik ortaklığını yürüttüğü 'Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi', dün gerçekleştirildi. Toplumun her kesiminde farkındalık oluşturarak, inovatif girişimlerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen zirve, ekonomi dünyasının devleri ile girişimcileri buluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen zirveye, 500'e yakın davetli katıldı. Zirvede konuşan Bakan Kasapoğlu, ekonomilerin gelişimi yolunda girişimciliğin özendirilmesi gerektiğini söyledi. Gençlerin girişimcilik ruhunun gelişmesi için çalıştıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Girişimciliğin yazılı metinlerle değil, gerçek dünyada yaşayarak öğrenilmesi gerektiğine inanıyoruz. Desteklerimizi bu noktada çeşitlendireceğiz. Girişimcilik adına projesi olan gençlerimizi daha fazla destekleyeceğiz. Özgür düşünen, öz güveni olan, üretebilen, geliştirebilen gençlerimizin önünden engelleri kaldırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. Sanatçı kimliğinin yanı sıra iş kadını olarak da öne çıkan Hülya Avşar, zirvede girişimcilikte hikâyenin önemini anlatan tematik bir konuşma yaptı.Etkinlikte, "Küresel inovasyon liginde Türkiye: Geleneksel girişimcilik mi? Yeni nesil girişimcilik mi?" başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü aPara Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in yaptığı panelde, Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Satıcı, TEB Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Borsa İstanbul Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği İlişkiler Müdürü Kübra Bayraktar Şişman panelist olarak yer aldı. Girişimciliğin artık boyut değiştirdiği belirtilen panelde, dijitalleşmenin girişimcilikteki etkileri masaya yatırıldı.öğleden sonraki oturumunda "Geleceğe yolculukta girişimcilik ve Türkiye'nin rolü" paneli düzenlendi. Prof. Dr. Kerem Alkin'in moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Ahmet Dursunoğlu, Raya Organik Gıda'nın kurucusu Neslişah Alkoçlar, JCI Dünya Başkanı İsmail Haznedar, Türkiye Teknoparklar Birliği Başkanı Faruk İnaltekin, Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Y-TONG Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar yer aldı.MODERATÖRLÜĞÜNÜ Dünya Melek Yatırım Fonu Başkanı Baybars Altuntaş'ın yaptığın "Yeni nesil girişimciliği destekleyen inovatif enstrümanlar" başlıklı panelde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Koordinatörü Elif Koşak, GYİAD Başkanı Yiğit Savcı ve Halkbank KOBİ Ürün ile Süreç Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Volkan Sayım panelist oldu.