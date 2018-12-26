Yeni nesil girişimcilik zirvesi, girişimciliğin yeni rotasını çizdi!

Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş'in açılış konuşmasıyla başlayan Zirve, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekonomilerin gelişimi yolunda girişimcilik ve girişimciliğin özendirilmesinin önemine değindi. Girişimcilik ruhunun ülkelerin gelişmesini sağlayan en önemli unsur olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bu zirve hem ülkemizin hem de dünyamızın yarınları adına çok olumlu. Yeni nesil ve girişimcilik kavramlarını birbirine bağlamak hem bugünümüz hem de geleceğimiz için çok önemli. Bu nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin girişimci ruhla yetişmesi için bakanlık olarak önemli projelere imza atıyoruz. Tüm organizasyonlarımızda ve tabii ki sporun olduğu her yerde girişimciliğin öne çıkması ve girişimciliği artırma konusunda çaba sarf ediyoruz. Gelecekte de girişimcilikle ilgili projesi olan gençlerimizi çok daha fazla destekleyeceğiz. Gençlerimizi yetiştirmek konusunda iş dünyasının da destek olması gerekiyor" dedi.

"GİRİŞİMCİLERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Türk bankacılık sisteminin girişimcileri desteklemek üzere pek çok ürün ve hizmet sunduğuna dikkat çekti. İnovatif finansal enstrümanları çeşitlendirerek girişimcilere destek vermeye devam ettiklerini anlatan Özdil, "Girişimcilere finansmanın yanı sıra finansman dışı destek hizmeti de veriyoruz. Ortak çabamız ve gençlerimizin yenilikçi fikirleriyle Türkiye'nin çok daha hızlı büyüyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Zirve'nin ilk paneli 'Küresel İnovasyon Liginde Türkiye: Geleneksel Girişimcilik mi? Yeni Nesi Girişimcilik mi?' A PARA Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Satıcı, TEB Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, Türk Telekom Grup Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Muhammed Özhan, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Borsa İstanbul Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen ve İBB Avrupa Birliği İlişkiler Müdürü Kübra Bayraktar Şişman geleneksel girişimcilik ve yeni nesil girişimcilikle ilgili görüşlerini paylaştı.

HÜLYA AVŞAR ZİRVEDE KONUŞMA YAPTI

Sanatçı ve iş kadını Hülya Avşar, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, oyunculukla başlayan, TV şovu ve sahne ile devam eden girişimcilik hikayesini anlattı. Başarılı olmak için insanın kendisine güvenmesinin esas olduğunu anlatan Avşar, hedefi olan ve bu hedefe doğru yürüyenlerin, girişim hikayelerinde başarısız olmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Yeni Nesil Girişimciliği Destekleyen İnovatif Finansal Enstrümanlar" panelinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü Vekili Hakan Ertürk, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Koordinatörü Elif Koşok, GYİAD Başkan Yiğit Savcı, Halkbank KOBİ Ürün ve Süreç Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Volkan Sayim görüşlerini paylaştı.

Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin son panelinde ise T.C. Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Ahmet Dursunoğlu, Raya Organik Gıda Kurucusu Neslişah Alkoçlar, JCI Dünya Başkanı İsmail Haznedar, Türkiye Teknoparklar Birliği Başkanı Faruk İnaltekin ve Y-Tong Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, Sabah Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin moderatörlüğünde 'Geleceğe Yolculukta Girişimcilik ve Türkiye'nin Rolü'nü tartıştı.