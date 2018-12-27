İnternetini paylaşana ücret yok

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Türkiye'de cep telefonu abonelerinin internet paylaşımlarından ek ücret alınmasına ilişkin tartışmalara GSM operatörleri son noktayı koydu. Böylece, 15 Ocak tarihinden itibaren akıllı cep telefonundan mobil internetini kişisel erişim noktası (hotspot) üzerinden paylaşanlardan ücret alınacağına dair iddialar yanıt buldu. Türk Telekom bir açıklama yaparak müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla 'Kişisel Erişim Noktası/Hotspot' özelliğini kullanarak paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmeyeceğini açıkladı. Vodafone'dan da benzer açıklama geldi.İnternet paylaşımının 2 GB için 9 TL olacağına dair haberlerle gündeme gelen Turkcell ise abonelerinin tepkisi üzerine geri adım attı. Önceki gün açıklama yapan Turkcell, kullanıcılarının internetlerini paylaşırken açılacak sayfaya 'hızlı giriş' teknolojisi üzerinden giriş yapmaları durumunda ek ücret alınmayacağını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Bu şekilde giriş yapacak müşterilerimiz paketlerindeki interneti hiçbir ücret ödemeden, herhangi bir cihaz sınırı olmadan güvenli bir şekilde paylaşabilecekler" denildi.30 günden sonra kullanıcıların mobil internetlerini ücretsiz bir şekilde paylaşmalarına devam edebilmeleri için bir kez daha "hızlı giriş" ile sisteme giriş gerçekleştirmeleri gerekiyor. Turkcell'in bir süredir abone sözleşmelerine konuyla ilgili madde koyduğu öğrenildi.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri ise son günlerde cep telefonu abonelerinin tartıştığı internet paylaşımına ek ücret konusuyla ilgili SABAH'a değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda BTK'da şu anda herhangi bir regülasyon bulunmadığını belirten yetkililer, "Ancak tüketicileri mağdur edecek bir durumda regülasyon kurumu olarak devreye gireriz" açıklaması yaptılar.