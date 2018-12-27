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Konut fiyatlarını sabitledik

Giriş Tarihi: 27.12.2018
Konut fiyatlarını sabitledik
Kurda yaşanan dalgalanmaların inşaat sektörüne de paralel olarak malzeme ve girdi maliyetlerinin artmasına neden olduğunun altını çizen Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, "12 ayda tüm maliyetlerde yüzde 45'lere varan oranlarda artış yaşandı. Sinpaş olarak artan maliyetler ve giderler sebebiyle fiyatlarda güncelleme yapmak yerine fiyatları sabitledik" dedi.

BU FIRSAT KAÇMAZ
Ahmet Çelik, 2019 yılından itibaren sektördeki fiyatlara imalat maliyetlerindeki artışın yansıyacağını, dolayısıyla 2018 fiyatlarıyla konut alımının çok daha kârlı hale geleceğini belirtti. Çelik, kredi faiz oranlarındaki indirim ve ödeme koşullarında sağladıkları bazı avantajlar ile gerek konut alıcılarına gerek yatırımcılara satın alma kolaylığı sağlayarak sektör olarak üstümüze düşen faydayı müşterilerimize sağlamaya çalıştık. Bu dönem fiyat artışı olmadan gayrimenkul alımı için en uygun zaman ve kaçırılmayacak büyük bir fırsattır" şeklinde konuştu.
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Konut fiyatlarını sabitledik
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