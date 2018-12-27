Satışlar bu yıl da rekor kırar

BUGÜN NELER OLDU

Avrasya Tüneli, Marmaray, Çanakkale Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kanal İstanbul gibi mega projelerin art arda hayat bulduğu Türkiye geleceğe emin adımlarla ilerlerken Emlak Konut, 250 bin bağımsız bölüm vizyonuyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Emlak Konut olarak 65 yıldır planlı, nitelikli şehircilik anlayışımızla halkımızı yaşanabilir alanlarda ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz devam eden veya tamamlanan olmak üzere toplamda 132.507 bağımsız bölüm, 48 okul, 1320 derslik, 10 kreş, 10 sağlık tesisi, 30 camii bu çabamızı destekler niteliktedir" diye konuştu. Gayrimenkul sektörünün ekonomik şartlara uyma konusunda başarılı bir tablo çizdiğinin altını çizen Gedikli, "Artan girdi maliyetlerine karşı daha fazla yerli malzemenin kullanılması, kalite standartlarından ödün verilmeden mahal listelerinin yeniden düzenlenmesi, inşa fizibilite çalışmalarının değişen talep ve ekonomik koşullara göre yapılması sektörümüzde alınan ilk önlemler olarak karşımıza çıkıyor" dedi. Hükümet tarafından yapılan düzenlemelerin etkisinin konut satışlarına yansıdığının altını çizen Gedikli, "Ocak-kasım döneminde gerçekleşen toplam satış sektörün dinamik yapısını destekler nitelikte olup 1 milyon 238 bin 553 adete ulaşmıştır. Ekonomik olarak alınan önlem ve teşviklerin de etkisiyle 2018 yılında toplam satış rakamının 1 milyon 300 bin rakamının üstünde gerçekleşmesi bekleniyor" şeklinde konuştu.Hakan Gedikli, 2019'da İstanbul Havalimanı'na komşu proje yapacaklarını söyledi. Gedikli, "THY ile birlikte geliştireceğimiz, İstanbul Havalimanı'na da katkı sağlayacak 360 hektar alan üzerinde gerçekleştireceğimiz Arnavutköy Yerleşim Projesi bizi çok heyecanlandırıyor. Bu proje şehircilik anlayışıyla çevresinin gelişimine de büyük katkı sağlayacak. İhalesini şubat ayında yapmayı planlıyoruz. İlk etapta 7 bin konut hayata geçirilecek" dedi.