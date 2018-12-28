Esnafın alacak stresini ortadan kaldıran teknoloji SkorVeri’de

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Finansal teknoloji şirketi SkorVeri, Taxit ismini verdiği ürünü ile geleneksel elden taksitli alışverişi, teknoloji ve sigorta desteği ile harmanlayarak yeni bir ödeme kurgusu oluşturuyor. Bu kurguya göre nihai tüketici kendisi için en pratik ödeme yöntemini seçebilirken, satıcı firma ise alacağının sigortalı olması nedeniyle alacak stresinden kurtuluyor. Taxit ürününü kullanan işletmeler, yapılan satışlara istinaden tanzim edilen kefalet sigortası poliçesi ile alacak riskini sıfırlarken aynı zamanda dilerlerse bu poliçeleri çalıştıkları finansal kurumlara teminat olarak gösterebiliyor. SkorVeri Genel Müdürü Dinçer Aydoğdu, "İşletmeler geleneksel yöntemlerle ortalama 3 iş gününde yaptıkları istihbaratı bu ürün sayesinde 5 dakikada tamamlayabiliyor" dedi.