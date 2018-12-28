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Barışı'na başvuranların sayısı belli oldu!

Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız barışından faydalandılar. Toplamda yaklaşık 14 milyar liralık bir bedel ödendi" dedi. Bakan ayrıca, "İmar barışı ödemeleri için kamu bankaları hafta sonu açık olacak" müjdesini de verdi.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 12:50 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 13:20
İmar Barışı'na başvuranların sayısı belli oldu!

Trabzon Valiliği'ni ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve ilçe belediye başkanları karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Kurum, ilçe belediye başkanlarının da katıldığı, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya başkanlık yaptı.

Kurum, toplantının ardından yaptığı açıklamada, imar barışına ilişkin, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi." diye konuştu.

İmar barışına ilişkin sürecin 31 Aralık'ta tamamlanacağını anımsatan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz, bunun hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızın sitelerinde duyuruları olacaktır.

Hafta sonu da bankalarımız açıktır, imar barışından vatandaşlarımız faydalanabilir

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İmar Barışı'na başvuranların sayısı belli oldu!
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