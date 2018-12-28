Manav ve ekmek reyonunda poşetler ücretsiz olacak

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Ocak 2019 itibarıyla başlayacak plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olarak temin edilmesine ilişkin uygulamanın usul ve esaslarını açıkladı. Kurum, aralarında meyve, kargo ve kuru temizleme poşetlerinin yer aldığı bazı poşet gruplarının ücretlendirmeye tabi olmayacağını bildirdi. Kurum, "1 Ocak'tan itibaren manav, şarküteri ve ekmek reyonunda poşetler de ücretsiz olacak" dedi.Kurum, "Plastik poşetler, faaliyet türü ne olursa olsun, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tekstil, oyuncak, elektronik, gıda ve benzeri tüm satış noktalarında 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari 25 kuruş olarak ücretlendirilecek" dedi. Kurum, poşetlerin barkodlu sunulacağını da vurguladı.