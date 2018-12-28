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personel alımı ne zaman yapılacak? PTT'den resmi açıklama geldi!

'den birçok vatandaş için müjdeli haber geldi. Posta ve (PTT) bünyesine 1100 personel alacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu duyurunun yayınlanmasının ardından çok sayıda vatandaş arama motoru üzerinden PTT'nin personel ihtiyacını karşılamak için yapacağı alımlarda hangi şartlar var? Kimler başvurabilir? Verilecek olan ücretler ne kadar olacak? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar. Bu merak edilen konular ile ilgili araştırmalar sürerken PTT'den konuyla ilgili oldukça önemli bir açıklama daha geldi.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:41
PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT'den resmi açıklama geldi!

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesine KPSS şartı aranmaksızın 1100 personel alacağını geçtiğimiz günlerde resmen duyurmuştu. Bunun üzerine on binlerce kişi heyecan içinde konuyla ilgili araştırmalara başladılar. PTT'nin kamu istihdamını sağlamak için gerçekleştirmek isteği bu personel alımı kısa sürede birçok kişiye yayılmıştı. Detayların netleşmesini bekleyen adaylar için üzücü haber geldi. PTT'nin personel ihtiyacını karşılamak için yapacağı alımlarda hangi şartlar var? Kimler başvurabilir? Verilecek olan ücretler ne kadar olacak? gibi sorular araştırılırken, PTT'den gelen resmi açıklamada başvuruların bir süreliğine ertelendiği belirtildi. Peki başvuruların hangi tarihe kadar ertelendiği belli mi?

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?

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PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT'den resmi açıklama geldi!
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