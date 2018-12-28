PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT'den resmi açıklama geldi!

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesine KPSS şartı aranmaksızın 1100 personel alacağını geçtiğimiz günlerde resmen duyurmuştu. Bunun üzerine on binlerce kişi heyecan içinde konuyla ilgili araştırmalara başladılar. PTT'nin kamu istihdamını sağlamak için gerçekleştirmek isteği bu personel alımı kısa sürede birçok kişiye yayılmıştı. Detayların netleşmesini bekleyen adaylar için üzücü haber geldi. PTT'nin personel ihtiyacını karşılamak için yapacağı alımlarda hangi şartlar var? Kimler başvurabilir? Verilecek olan ücretler ne kadar olacak? gibi sorular araştırılırken, PTT'den gelen resmi açıklamada başvuruların bir süreliğine ertelendiği belirtildi. Peki başvuruların hangi tarihe kadar ertelendiği belli mi?

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ?