İnşaatçılar 2019’a 0.98 faizle giriyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de 2018'in ilk 11 ayında 1 milyon 238 bin konut satıldı. Yıl boyunca yatay bir seyir izleyen satışlar 2017'ye göre benzer bir tablo ortaya koyarken, bu dönemde en büyük sorun konuta erişime engel oluşturan kredi faizleri oldu. Yıl içinde yüzde 3.10 seviyesi ile en yüksek düzeye çıkan faiz oranları, en düşükte ise ancak yüzde 2.00 seviyesini görebildi.Yüksek faiz nedeniyle ev sahibi olmayı erteleyen vatandaş için yaklaşık iki hafta önce KONUTDER ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım konut kredisi faiz sorununu kısa bir süreliğine ortadan kaldırdı. Bu dev işbirliği ile bu bankalarla kredili çalışmakta olan konut üretici firmalardan ev alanlar için 0.98 faiz oranı uygulanmaya başlandı. Buna göre, banka ile çalışan firmalardan konut satın alacak tüketicilere aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar konut kredisi kullanma imkânı veriliyor.Yapılan çalışma ile bankalar konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1.78 olarak belirledi. Banka ile çalışmakta olan konut üreticisi firmaların da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerine faiz oranı aylık yüzde 0.98 olarak yansıtılmış olacak. Kampanyanın 2019'un ilk iki ayında da devam etmesi bekleniyor.Yabancı yatırımcı Türkiye'ye olan güvenini bir kez daha kanıtladı. 2018 yabancılara yapılan satışların önemli etkisiyle kapatılıyor. Vatandaşlık için sınır olan 1 milyon dolarlık gayrimenkul alımı şartının 250 bine düşürülmesi ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına yapılan tanıtımlar bunun önemli bir destekçisi oldu. Yeni yılda da yabancıya satışın artarak devam etmesi bekleniyor.10 milyon kişi tapusuna kavuştuGayrimenkul sektörüne 2018 yılında kamudan önemli destekler art arda geldi. Kentsel dönüşüm yasası ve İstanbul imar yönetmeliğindeki değişiklikler yapıldı ve İmar Barışı uygulamasıyla yaklaşık 10 milyon vatandaş evinin tapusunu aldı. KDV ve tapu harçlarında süreli indirimler yapılırken, kamunun da öncülük ettiği düşük faizli ve uygun ödeme koşullu kampanyalar devreye girdi.Ocak 1742Şubat 1729Mart 1827Nisan 2043Mayıs 2415Haziran 2060Temmuz 2858Ağustos 3866Eylül 5615Ekim 6276Kasım 4672İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) 2019 beklenti ve önerilerini şöyle sıralıyor;Yerel seçimlerle birlikte yeni bütüncül politikaların devreye gireceği beklenmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlama ve kentsel dönüşüm uygulamaları için oluşturdukları stratejilerini uzun ve kısa vadeli politikalar olarak çok süratli bir şekilde uygulamaya koyacağını ümit ediyoruz.Bakanlığın "Yapı müteahhitlerinde sınıflamanın yapılması" için yaptığı çalışmaların yılın ilk çeyreğine hayat bulmasını temenni ediyoruz.GM sertifikası için "yeni yapılandırma sistemleri" yapılmalı, uygulanan gayrimenkul sertifikası modeli tekrar ele alınarak denenmeli.Senetli konut satışı artacak ancak bu zaten sıkışık olan firmaların üzerindeki riski artıracaktır. Bunun olmaması için, önlem alınmalı.Vergi ve tapu harcı indiriminin kalıcı olması sağlanmalı.Müktesep hak (kazanılmış) hak konusu ele alınmalı, ruhsattan sonra yarı yolda kurallar değişmemeliRuhsat alma sürecindeki bürokrasi azalmalı.Gayrimenkul sektörü 2019'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan önemli adımlar bekliyor. Uzun yıllardır gayrimenkul sektöründeki en büyük sorun işi bilmeyen kişilerin kâr beklentisi ile sektöre girmesi olarak görülüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde müteahhitlerin sınıflandırılması planlanıyor. Bir diğer önemli hamle de kentsel dönüşüm. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, yılda 300 bin konutun dönüşmesi hedefleniyor. Bugüne kadar dönüşüm projelerinde başta kredi desteği olmak üzere 8.5 milyar TL kaynak aktarıldığı, gelecek 20 yılda 6.7 milyon bağımsız bölümün dönüşmesi gerektiği belirtiliyor. 2019'da bakanlığın TOKİ, Emlak Konut ve İller Bankası ile kentsel dönüşüm ve sosyal konut alanlarında yeni projeler geliştirmesi bekleniyor.