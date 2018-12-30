Tam gaz çalışmaya devam

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2018 yılının Artaş İnşaat ve Avrupa Konutları için çok verimli geçtiğini anlatan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, bu süre içinde 4 projede toplam 2 bin 534 adet konut teslim ettiklerini söyledi. Anahtar teslimi yaptıkları projeleriyle ilgili bilgi veren Çetinsaya, "Teslim ettiğimiz Avrupa Konutları Atakent 4, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Kale 2 ve ortak girişimle hayata geçirdiğimiz Vadistanbul projemizin son etabı Vadistanbul Park'ta yaşam başladı. Avrupa Konutları Yamanevler ve ortak girişimle gerçekleştirdiğimiz Tema İstanbul projemizin ikinci etabında yer alan Tema İstanbul Bahçe'de de inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu.Yeni yılın ise gerek ekonomide, gerekse inşaat sektörü açısından 2018'e kıyasla çok daha hareketli olacağına vurgu yapan Çetinsaya, Artaş İnşaat olarak sektördeki yatırımlarına 2019'da da ara vermeden devam edeceklerini söyledi.2018'in gayrimenkul sektörü genelinde, döviz kurları ve kredi faiz oranlarındaki dalgalanmaların etkileriyle geçtiğini anlatan Süleyman Çetinsaya, bu nedenle yabancıya yapılan konut satışının harekete geçtiğini dile getirdi. Çetinsaya, şunları söyledi: "Türkiye'den konut yatırımı yapan yabancıların sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla artış gösterdi. Burada tabi ki; yabancı yatırımcılara tanınan vatandaşlık hakkı için minimum yatırım tutarının 250 bin dolara çekilmesinin de büyük etkisi oldu. Sektörümüzün ülkemize döviz girdisi sağlama noktasında oluşturduğu bu katkıdan dolayı memnuniyet duyuyoruz.Öte yandan KDV oranları ve tapu harçlarında sağlanan indirimlerin olumlu dönüşlerini gördük. Bu tarz teşviklerin devamlılığının olması sektör açısından büyük önem arz ediyor. Yıl içinde zaman zaman yükselen kredi faiz oranları ise son dönemde düşüş trendine girdi. Bu durum özellikle yerli yatırımcı açısından memnuniyet verici. Yerli satışların da bu gelişme paralelinde artacağını ümit ediyoruz."Çetinsaya, konut satış verilerine bakıldığında geçen yıla kıyasla genel bir düşüş yaşandığını kaydederken, bu noktada doğru yerde doğru proje geliştiren firmalarda bu etkinin çok daha az hissedildiğini ifade etti. Çetinsaya, "Satışına devam ettiğimiz projelerimizde yılı hedeflediğimiz doğrultuda tamamlıyoruz. İçinde bulunduğumuz piyasa ortamına kıyasla memnun edici bir satış grafiği yakaladık" dedi.Satış rakamlarında düşüşler yaşansa da sektörün 2018'i ekonomiye katkı sağlayarak tamamladığını anlatan Süleyman Çetinsaya, "2019 yılının ise ekonomimiz ve sektörümüzün satış rakamları açısından bir toparlanma yılı olacağı kanaatindeyim. Artaş İnşaat olarak yeni yılda Yamanevler projemizin inşa çalışmalarını hızla sürdürürken Avrupa Konutları Arıcılar projemize de başlamayı planlıyoruz. Bununla birlikte Tema İstanbul Bahçe'de inşa çalışmalarımızı tamamlayarak bu projemizi teslim etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.