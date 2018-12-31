İtfaiyeci ne iş yapar? Görevleri nelerdir?

İtfaiyeciler yangın söndürme çalışmalarıyla birlikte yangın bölgesinin içinde veya dışında kalan kişiler için kurtarma çalışmalarını da yürütürler. Yangın bölgesindeki tüm sorumluluk itfaiyecilerin üzerindedir. Çoğunlukla açık havada ve zorlu koşullarda çalışırlar. Bununla birlikte çalışma saatleri de değişkendir. Çalışma süresi boyunca meslektaşları ile iletişim halinde ilerleyen itfaiyeciler polis ve jandarma gibi kolluk kuvvetleri ile de koordineli bir şekilde faaliyetlerini sürdürürler.

İtfayecilerin görevleri nelerdir?

Genel tanımda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli olan itfaiyeciler aşağıdaki görevleri de ifa ederler.

Yangına karşı önlem alınmasını sağlarlar.

Yangına sebep olması muhtemel durumların araştırması yönünde birtakım faaliyetlerde bulunurlar.

Yangın esnasında meydana gelebilecek can ve mal kaybının minimum düzeyde olmasın için uğraş verirler.

Yangından kurtulan kişilere ilk yardım yaparlar.

Ağır yaralıların zarar görmeyecek şekilde taşınmasını sağlarlar.

Sel, deprem gibi doğal afetler neticesinde meydana gelebilecek kayıpları önlemek, arama kurtarma çalışmalarına katılmakla görevlidirler.

Özel teçhizat yardımıyla girilmesi mümkün olan yerlerde mahsur kalmış canlıların kurtarılmasına yönelik faaliyetler gösterirler.

İtfaiye erleri arasında koordinasyon sağlarlar.

İtfaiyecilerin çalışma olanakları ve iş bulma imkanları

İtfaiyeciler belediyelere bağlı olarak faaliyet gösteren İtfaiye Müdürlüklerinde görev alırlar. Trafik kazaları, orman yangıları gibi olayların günümüzde oldukça yaygın bir hal alması dolayısıyla itfaiyecilerin iş olanakları da günden güne artış göstermektedir. Bu gibi olaylarda iyi eğitimli kişilerin olaylara seri bir şekilde müdahale etmesine ihtiyaç duyulması itfaiye teşkilatına olan ihtiyacı, buna bağlı olarak da itfaiyecilerin iş bulma olanaklarını artırır.