Kabuk diye sakın çöpe atmayın! Bu ilimize yıllık 12 milyon kazandırıyor

Yıllık 100 bin ton kuru kayısının üretildiği Malatya'da, 25 bin ton da çekirdek elde ediliyor. Kayısı çekirdeği kentin ekonomisine katkı sağlarken, çekirdekten artakalan kısım da farklı alanlarda değerlendiriliyor. Kayısı çekirdeği ve kabuğu, kırım yapılan fabrikalarda ayrıştırılıyor. Kayısının çekirdeği ve kabuğu, elendikten sonra farklı sektörlerde kullanılıyor. Kayısı çekirdeği, tankların zırhının dış yüzeylerinin korunması ve bakımı için de kullanılıyor. Çekirdeğin kilogramı 60 kuruşa satılan kabuğuyla kentin ekonomisine ciddi katkı sağlanıyor. Kömürün fiyatının yükselmesi ise çekirdek kabuğuna ilgiyi artırdı.