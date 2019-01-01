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Kabuk diye sakın çöpe atmayın! Bu ilimize yıllık 12 milyon kazandırıyor

Dünya kayısı başkenti 'da, kayısı kadar çekirdeği de kentin ekonomisine katkı sağlıyor. Kayısı çekirdeğinin kabuğu, yakacak olarak ve savunma sanayisinde tankların zırhının dış etkenlerden korunması için kullanılıyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Ortalama 20 bin ton civarında çekirdek kabuğumuz var. Bu da şehre ortalama 12 milyon lira civarında katkı sağlıyor" dedi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 1.1.2019 12:01
Kabuk diye sakın çöpe atmayın! Bu ilimize yıllık 12 milyon kazandırıyor

Yıllık 100 bin ton kuru kayısının üretildiği 'da, 25 bin ton da çekirdek elde ediliyor. kentin ekonomisine katkı sağlarken, çekirdekten artakalan kısım da farklı alanlarda değerlendiriliyor. Kayısı çekirdeği ve kabuğu, kırım yapılan fabrikalarda ayrıştırılıyor. Kayısının çekirdeği ve kabuğu, elendikten sonra farklı sektörlerde kullanılıyor. Kayısı çekirdeği, tankların zırhının dış yüzeylerinin korunması ve bakımı için de kullanılıyor. Çekirdeğin kilogramı 60 kuruşa satılan kabuğuyla kentin ekonomisine ciddi katkı sağlanıyor. Kömürün fiyatının yükselmesi ise çekirdek kabuğuna ilgiyi artırdı.

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Kabuk diye sakın çöpe atmayın! Bu ilimize yıllık 12 milyon kazandırıyor
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