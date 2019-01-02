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kullanımında ilk günden yüzde 70 azalma görüldü!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır, ücretli uygulamasıyla ilgili "İlk günün refleksi olsa gerek bazı noktalarda poşet kullanımında yüzde 70'lere varan azalmalar olduğunu görüyoruz." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 17:07
Poşet kullanımında ilk günden yüzde 70 azalma görüldü!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli plastik uygulamasının başlamasıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, halktan eleştirilerin yanı sıra olumlu tepkilerin de geldiğini söyledi.

Türk milletinin bilinçli bir toplumun olduğunu ifade eden Varır, konunun daha da anlaşılmasıyla tepkilerin giderek azalacağını düşündüğünü aktardı.

Uygulamanın başlamasından bu yana bazı rakamları elde etmeye başladıklarını belirten Ahmet Varır, şunları kaydetti:

"'Daha önce müşteriye yüz birim poşet veriliyordu' denen yerlerde bu rakamın aşağı yukarı 40'a 50'ye düştüğünü görüyoruz. Tabii ki daha az rakamlarda var. Önümüzdeki süreç içerisinde daha da azaldığını göreceğimizi düşünüyoruz. İlk günün refleksi olsa gerek bazı noktalarda poşet kullanımında yüzde 70'lere varan azalmalar olduğunu görüyoruz. Bu verileri daha sağlıklı hale getirdiğimizde, 10-15 günlük verileri açıkladığımızda daha somut olarak göreceğiz."

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Poşet kullanımında ilk günden yüzde 70 azalma görüldü!
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