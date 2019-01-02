Sağlık Bakanlığı 6 bin 409 personel alacak! İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı nasıl başvurulur başvuru şartları!

Sağlık Bakanlığı tarafından İŞKUR'da yayımlanan ilanda 6 bin 409 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu duyurunun üzerine on binlerce kişi konuyla ilgili araştırma yapmaya başladılar. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bakanlığın taşra teşkilatında görev alacak personel alımı yapacak. Bu alım açıklamasının üzerine binlerce birey, 'Sağlık Bakanlığı işçi alımına nasıl başvurulur?' sorusuna yanıt arıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca bakanlık bünyesine personel alımı yapılacağının haberini vermişti. Binlerce aday bu söylemin ardından yapılacak resmi açıklamayı bekliyordu. Beklenen resmi açıklama sonunda geldi. Sağlık Bakanlığı, İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağını resmen duyurdu. Peki ama Sağlık Bakanlığı Personel alımı şartları nelerdir? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?