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Poşetlerde "doğaya" yönelik ifadeler olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, logolu poşetlere ilişkin, "Bu vatandaşımız tarafından sosyal medyada eleştiriliyor. Biz üreticilerimize de o noktada, doğanın korunmasına ilişkin ifadelerin de yer aldığı bir düzenlemeyi inşallah usul ve esasları yayınlayarak yapacağız." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 14:46
Poşetlerde doğaya yönelik ifadeler olacak

Kurum, Ankara Sanayi Odasında düzenlenen "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında yaptığı konuşmada, sözlerine bu konuya hassasiyet göstererek programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan'a teşekkürlerini ileterek başladı. Kurum, ASO ile 81 il, 7 bölgede düzenleyecekleri çevre ve sanayi istişare toplantılarının hayırlı olmasını diledi. Kurum, toplantıda Bakanlığın çevre ile ilgili mevzuat ve uygulamalarına yönelik çalışmaları değerlendireceklerini, karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri paylaşacaklarını aktardı. 'nin son 17 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirten Kurum, 36 milyar dolar olan ihracatın, bugün 165 milyar dolara seviyesine çıktığını söyledi.

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Poşetlerde "doğaya" yönelik ifadeler olacak
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