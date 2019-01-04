Poşetlerde "doğaya" yönelik ifadeler olacak

Kurum, Ankara Sanayi Odasında düzenlenen "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısında yaptığı konuşmada, sözlerine bu konuya hassasiyet göstererek programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan'a teşekkürlerini ileterek başladı. Kurum, ASO ile 81 il, 7 bölgede düzenleyecekleri çevre ve sanayi istişare toplantılarının hayırlı olmasını diledi. Kurum, toplantıda Bakanlığın çevre ile ilgili mevzuat ve uygulamalarına yönelik çalışmaları değerlendireceklerini, karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri paylaşacaklarını aktardı. Türkiye'nin son 17 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirten Kurum, 36 milyar dolar olan ihracatın, bugün 165 milyar dolara seviyesine çıktığını söyledi.