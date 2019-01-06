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'Torba kanun' teklifi TBMM gündeminde! için alt sınır bin TL oluyor...

TBMM, yaklaşık iki ay süren 2019 yılı bütçe mesaisinden sonra yaptığı bir haftalık aranın ardından çalışmalarına yeniden başlayacak. Meclis, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi ve yapılandırma süresinin bu ayın sonuna kadar uzatılması gibi çok önemli düzenlemeleri içeren teklif için mesai yapacak.

Giriş Tarihi: 6.1.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 6.1.2019 15:22
'Torba kanun' teklifi TBMM gündeminde! Yaşlılık aylığı için alt sınır bin TL oluyor...

TBMM Genel Kurulunda bu hafta, 71 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşülecek.

Teklife göre, Emniyet Genel Müdürlüğündeki tüm memurlar POLSAN'a ortak olacak.

Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettiği gelir, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.

THK ve sivil havacılık pilotları ile kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna tutulacak. Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığından aktarılacak kaynakla ödenebilecek.

İmalat sanayisi yatırımlarındaki inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade uygulaması 2019 yılında da sürecek.

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'Torba kanun' teklifi TBMM gündeminde! Yaşlılık aylığı için alt sınır bin TL oluyor...
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