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İşte faturaları düşürecek yöntemler! Enerjide tasarrufun yolu...

Verimliliği Derneği Genel Başkanı Murat Kalsın, ’de tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 30’unun konutlarda sarf edildiğini belirterek, "Konutlarda tüketilen enerjinin büyük bölümü kış aylarında hanelerin ısıtılması, yaz aylarında da soğutulması aşamalarında kullanılıyor. Alınacak bazı önlemlerle faturalarda yüzde 40'a varan gerçekleşebilir." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 13:34
İşte faturaları düşürecek yöntemler! Enerjide tasarrufun yolu...

Verimliliği Derneği Genel Başkanı Murat Kalsın, 15 milyonun üzerinde bina bulunduğunu bunların yüzde 80'e yakınının 2011 yılından önce yapılmış yalıtımsız binalar olduğunu söyledi.

Enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma seferberliği kapsamında enerji verimlilik bilincini tüm topluma kazandırmanın önemli olduğuna işaret eden Kalsın, enerji verimliliğinin, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması açısından hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında geldiğini aktardı.

Kalsın, iklim değişikliklerini tetikleyen en büyük etkenin, enerjinin üretim ve tüketim aşamalarında atmosfere salınan sera gazı olduğunu belirterek, enerji verimliliği politikalarının ekolojik sistemin korunmasında da kilit rol oynadığını ifade etti.

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İşte faturaları düşürecek yöntemler! Enerjide tasarrufun yolu...
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