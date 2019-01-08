Hükümetten yeni hamle! Taksit desteği geliyor...

Hükümet, yerli ve milli üretimi desteklemek için farklı sektörlerde başlattığı destek hamlesine bir yenisini daha ekliyor. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yapıyor. Halen TV satışlarında kredi kartına 3 olan taksit sayısının yerli ürünlerde 6'ya çıkarılması gündemde. Bu hamleyle yerli TV satışlarının yüzde 20 oranında artması öngörülüyor. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, yerli markalara yapılacak taksit sayısı artışının sektöre yansımasının oldukça pozitif olacağını söyledi.