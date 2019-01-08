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Hükümetten yeni hamle! desteği geliyor...

Hükümet, yerli üretimi desteklemek ve cari açığı azaltmak için yeni bir hamleye daha hazırlanıyor. Yerli satışlarında sayısının artırılması planlanıyor. Buna göre, taksit sayısının 6’ya çıkarılması gündemde

PINAR ÇELİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 09:27
Hükümetten yeni hamle! Taksit desteği geliyor...

Hükümet, yerli ve milli üretimi desteklemek için farklı sektörlerde başlattığı destek hamlesine bir yenisini daha ekliyor. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yapıyor. Halen TV satışlarında kredi kartına 3 olan sayısının yerli ürünlerde 6'ya çıkarılması gündemde. Bu hamleyle yerli TV satışlarının yüzde 20 oranında artması öngörülüyor. Arçelik Genel Müdürü Can Dinçer, yerli markalara yapılacak taksit sayısı artışının sektöre yansımasının oldukça pozitif olacağını söyledi.

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Hükümetten yeni hamle! Taksit desteği geliyor...
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