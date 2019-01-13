TOKİ 29 ilde 161 adet arsayı satışa sundu

TOKİ'den yapılan açıklamada, "Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde toplam bir milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğünde 161 adet arsa satışa sunuldu. Ancak, Şanlıurfa Eyyübiye'de yaklaşık 9 bin 500 metrekare imarsız arsa 5 yıl süre ile kiralanacak. Muhammen bedeli yaklaşık 962 milyon TL olan arsalar 'Açık Artırma' yöntemi ile satılacak" ifadelerine yer verildi.