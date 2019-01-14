Helal arama platformu 22 milyon dolar ile rekor kırdı

Şirket, 2017 yılında 12 milyon dolarlık ciroya ulaştı ve bir önceki yıla göre 5 milyon dolarlık bir yükselişle rekor kırmış oldu. Aynı yıl firmanın net karı 830.000 dolar gibi etkileyici bir sayıyı gördü. 2018 yılında benzer bir büyüme rekoruna ulaşılması hedeflendi.

CEO Elnur Seyidli: "2017 yılındaki rekordan sonra 2018, HalalBooking.com için çok başarılı bir yıl oldu. İnternet sitemizde yer alan otel sayısını artırma stratejimize devam ettik ve şu an sitemizde 45 ülkeden 1.100'den fazla tesis bulunuyor. 2018 yılında rezervasyonlarımız 2017'ye göre ikiye katladı. 2018 hesaplarımızı yakında açıklamayı planlıyoruz ve rakamın 21-22 milyon dolar civarında artmasını bekliyoruz. 2019'da ise 40 milyon dolara ulaşarak yine bir önceki yılı ikiye katlayacağımızı tahmin ediyoruz. 2022 yılında 1 milyar dolar değerindeki hedefimize ulaşma yolunda ilerliyoruz."

Seyidli sözlerine şöyle devam etti: "İngiltere'nin en hızlı büyümeye sahip özel şirketlerini sıralayan Sunday Times Virgin Atlantic Fast Track 100 listesinde ilk kez yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Liste, geçen üç yılda katettiğimiz %90'lık büyümeyi tanıyıp bizi İngiltere'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında 26. sırada göstermiştir."

Dinar Standard işbirliği ile Thomson Reuters tarafından yeni yayınlanan 2018/19 Küresel İslami Ekonomi Raporu, 2017'de tüm dünyada Müslümanların seyahat harcamasının 177 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. Bunun 2023 yılına kadar 274 milyar dolara ulaşarak sektörün en hızlı büyüyen dalı haline gelmesi bekleniyor.

Seyidli şu şekilde açıklıyor: "HalalBooking ve bu pazardaki rakiplerimiz arasındaki fark, yüksek kaliteli veriyi toplama ve düzenleme sürecinde ileri seviye bir teknoloji kullanmamızdır. Bunu başarabilmek için konaklama tesisleri ve hizmetlerinin helal özellikli olmaları ile ilgili verilerin oldukça detaylı olması gerekiyor. Bu gerçekleştirmesi zor bir çalışma modeli olsa da biz bunun en doğru model olduğuna inanıyoruz.

Biliyoruz ki başarımız yeni özellikler geliştirmeye devam etmemize bağlı, bu yüzden de 2017 yılında araştırma ve geliştirmeye yaklaşık 750.000 dolarlık bir bütçe ayırdık."

COO Enver Cebi, "Şu anda en güçlü pazarımız Avrupa ve kısa vadede hedefimiz Asya Pasifik bölgesine girmeden önce KİK ve Kuzey Afrika'ya doğru genişlemek. Türkiye bizim için önemli bir destinasyon ve ülkenin en iyi helal özellikli tatil köylerinin özel Avrupa pazarlama haklarını tekrar HalalBooking güvencesi altına aldık" dedi.

CMO Ufuk Seçgin, "Helal özellikli içeriğimizi ve filtrelerimizi kullanıcılarımızın tüm dünyadan helal özellikli tesisler bulmasını hızlı ve basit hale getirmek için daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca 2019 yılında ilk uygulamamızı kullanıma sunacağız ve otel portföyümüzü genişletmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

İngiltere merkezli çevrimiçi satış ve rezervasyon platformu HalalBooking.com'un 84 ülkede 300.000'den fazla müşterisi bulunmaktadır ve dünya çapında helal özellikli konaklama hizmeti vermektedir.Bu alanda en çok talep gösteren pazarlar Birleşik Krallık ve Almanya'dır. HalalBooking.com müşterilerine helal yiyecek, alkolsüz alanlar, spa ve havuz gibi bayanlara özel tesisler ve aile dostu eğlence gibi helal özellikli filtrelerle otel ve villa konaklamalarını filtreleyerek arama olanağı tanıyor. (Haber7)