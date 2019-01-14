Üç ile dev seracılık yatırımı

BUGÜN NELER OLDU

JeotermalElektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ali Kındap, Manisa, Aydın ve Denizli'de bin 650 dönüm üzerine üç sera bölgesi kurulacağını açıkladı. Sera bölgelerinin 132 milyon 500 bin euro (yaklaşık 830 milyon lira) yatırımla kurulacağını ifade eden Kındap, "Kurulmakta olan 3 jeotermal ihtisas sera bölgesi, yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayacak. Yöre halkı hem istihdam edilecek hem de ürünlerin nakliyesini yapacak" diye konuştu. Denizli Sarayköy'de Zorlu Enerji'nin jeotermal elektrik santralinden çıkan atık su ile ısıtılacak seranın altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Kındap, Sarayköy'de 650 dönümlük alanda kurulan Jeotermal İhtisas Sera Bölgesinde 2 bin kişinin istihdam edileceğini kaydetti. Manisa Alaşehir'de bin 347 dönümlük alanda kurulacak jeotermal ihtisas sera bölgesi için de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili kamu kurumları ile çalışma başlatılırken, buradaki altyapı yatırımlarının yaklaşık yüzde 80'i devlet tarafından gerçekleştirilecek ve bölge jeotermal santrallerinin tedarik ettiği sıcak suyla ısınacak. Aydın Efeler'de de 650 dönümlük bir alanda kurulacak jeotermal ihtisas sera bölgesi için de çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Kındap, jeotermalde 1 megavatlık kapasite için ortalama 4 milyon dolarlık yatırım gerektiğini, sektörde yılda 200-250 megavatlık yatırım yapıldığını ve bunun yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım anlamına geldiğini ifade etti.