Vakıfbank’tan tarihi kampanya

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomide dengelenme sürecinin firma ve şahıslara etkisini azaltmak için, ülkenin bilançosunu, kendi bilançosunun önüne koyan kamu bankalarının attığı adımlara dün bir yenisi eklendi. Ziraat Bankası geçen hafta başka bankalara olan kart borçlarının ödenmesi için yüzde 1.10 ve 1.20 faiz oranlarıyla tüketici kredisi kampanyası başlatıp, Halkbank da KOBİ kredilerinde faizin yüzde 50'sini silerken, Vakıfbank dün açıkladığı "Yanındaki Güç Paketi" ile her kesimi rahatlatacak bir hamle gerçekleştirdi.Pakette, kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanmasından, aksamadaki kredilerin ödemesiz dönem, düşük faiz oranıyla yapılandırılması ve takipteki kredilerin faizlerinin sıfırlanması yer alıyor. Bu atılımıyla Vakıfbank, ekonomideki olumlu gidişatın toplumun pek çok kesimine yansımasına aracı oluyor.Vakıfbank, "Kredi kartı ödeme kolaylığı kampanyası" ile, bireysel kredi kartı müşterilerine 60 aya varan vadelerle borç yapılandırma imkânı tanıyor. Yapılandırma, aylık yüzde 1.10 faiz oranıyla 24 ay, yüzde 1.20 faiz oranıyla da 60 aya kadar gerçekleştirebilecek. Bu kampanyadan Vakıfbank bireysel kredi kartı müşterileri, Vakıfbank ve diğer bankalardaki Aralık 2018 dönem borçları için faydalanabilecek.Vakıfbank, "Düşük faizli yapılandırma kampanyası" kapsamında Vakıfbank'taki borçları 3 milyon TL'nin altında olup, 2018 yıl sonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunan müşterilerine altı aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma imkânı tanıyor.Bireysel müşteriler borçlarını üç ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle yapılandırabilirken, ticari segmentteki müşteriler ise altı ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0.98'den başlayan faiz oranlarıyla çözüme kavuşabilecek.Türkıye ekonomisine katkıda bulunmak ve ekonominin dinamizmini sağlamak için takipteki borçlarından kurtulmak isteyen bireyler veya ticari işletmeler, Vakıfbank ile çözüme kavuşacak. Vakıfbank, 2018 yıl sonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizlerini sıfırlıyor. Vakıfbank müşterileri, 30 Nisan'a kadar başvurmaları halinde bu kampanyadan yararlanabilecek.