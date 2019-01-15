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Yüzlerce lüks araç otoparklara çekildi!

'da otoparkları, Uber uygulamasıyla yolcu taşımacılığı yaparken bağlanan lüks araçlarla dolu. Sadece yılbaşı gecesi yaklaşık 400 aracın bağlandığını söyleyen Uber araç sürücüleri, yetkililerden biran önce yasal bir düzenleme istiyor. Lüks minibüslerle dolu otoparklar havadan da görüntülendi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 12:59 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 13:00
Yüzlerce lüks araç otoparklara çekildi!

genelinde Uber uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı hizmeti veren yaklaşık 7 bin araç bulunuyor. Ancak bu araçlar henüz yasal bir düzenleme olmadığı için 'Yetkisiz yolcu taşımacılığı' gerekçesiyle trafikten men ediliyor. İstanbul'da otoparklarında sayıları binleri bulan Uber aracı bulunuyor. Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Kayhan, Milli servetin aylarca otoparkta çürüdüğünü söyleyerek yetkililerden acilen yasal düzenleme yapmasını talep etti. İstanbul'da iki yıldır Uber uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı yapan Serhat Çolak ise sadece yılbaşı gecesi yaklaşık 400 Uber aracına ceza kesilip bağlandığını söyledi.

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Yüzlerce lüks araç otoparklara çekildi!
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