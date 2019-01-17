Hedefler tam isabet

24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen ve 9 Temmuz'da bu sistemdeki ilk kabineyi oluşturan Türkiye, eylül ayında açıklanan yeni orta vadeli program olarak tanımlanan Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) hedefleri bir bir tutturuyor. Geçtiğimiz yıllarda orta vadeli plan hedeflerinin uzağında bir performans sergileyen Türkiye, YEP'te tutarlılığı kabul gören hedeflerini, ekonomi yönetiminin kararlılığı ile yakalamakta zorlanmadı.

Bakan Albayrak: Mali disiplinden asla taviz vermedik

BÜTÇE AÇIĞINDA SAPMA YOK

Bir hükümetin ekonomi yönetiminin en önemli göstergesi olarak değerlendirilen bütçe performansında, YEP hedefleri adeta onikiden vuruldu. 2018'de bütçe açığı, kur saldırısının etkilerini azaltmak için alınan önlemlere rağmen, 72.1 milyar TL ile hedefe çok yakın olarak gerçekleşti. Bütçe açığının milli gelire oranında ise yüzde 1.9 ile YEP hedefi tutturuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün yaptığı açıklamada, bütçede hedeflerin tutturulduğuna işaret ederek, "Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansıyla 2018'i tamamladık. Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacağız" mesajı vermişti. YEP'e göre bütçe açığının 2019'da 80.6 milyar TL'ye yükselmesi, GSYH'ya oranının ise yüzde 1.8'e gerilemesi bekleniyor. Bütçede gelir ve gider performansında da hedeflere yakın rakamlar gerçekleşti.







ENFLASYON HEDEFİN ALTINDA

Kur saldırısının etkisiyle ekim ayında yüzde 25.24'e çıkan enflasyon, bakanlık bünyesinde alınan kararlar, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı ve akaryakıt fiyatlarındaki düşüşle yılı yüzde 20.3 ile, YEP hedefi olan yüzde 20.8'in altında tamamladı. YEP'de 2019 enflasyon hedefi yüzde 15.9 olarak belirlenirken, analistler özellikle yılın ikinci yarısından itibaren bu seviyelerin gerçekleşeceği görüşünde.

Büyüme tarafında ise 9 ayda yüzde 4.5 olan büyümenin, son çeyrekteki daralmanın etkisiyle yılı yüzde 3.5-3.8 arasında kapatarak YEP hedefi olan yüzde 3.8'e yakın seyretmesi bekleniyor. Gerçekçi tahminlere dayanan YEP'e göre işsizlik bu yıl yüzde 11.3 öngörülürken, ekim sonu itibarıyla oran yüzde 11.6 oldu. İstihdam oranı ve sayısında da YEP hedefleri tutturuldu.







KÖMÜRDE DE HEDEF TUTTU

YEP'te 2018 için 36 milyar dolar ile milli gelirin yüzde 4.7'si kadar bir cari açık öngörülmüştü. Fakat ekonomide devam eden dengelenme süreci, petrol fiyatlarındaki düşüş ve büyüme modelindeki değişimin etkisiyle kasım sonu itibarıyla yıllık cari açık 33.9 milyar dolarla 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. 4 ay art arda cari fazla verilerek 2002'den bu yanaki en uzun cari fazla serisi yakalandı. Analistler cari açığın aralıkta 30 milyar doların altına inmesini, milli gelire oranının ise yüzde 2.5 ile 3 arasında olmasını bekliyor. dün Bakan Albayrak, cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlesinin en önemli ayağını oluşturan "100 milyon ton kömür üretimi" hedefinin de tutturulduğunu açıkladı.







KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un ilk Gıda Komitesi toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Hal fiyatlarındaki gelişmeler ve lisanslı depoculukta gelinen noktanın yanında, Hal Yasası ve Erken Uyarı Sistemi çalışmalarını ele aldık. Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında önemli bir çalışma başlattık" mesajı verdi.