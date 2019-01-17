TMO’ya sıfır gümrükle tahıl ithalatı yetkisi

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TarımMahsulleri Ofisi'ne buğday, arpa, mısır, pirinç ve kuru baklagil için sıfır gümrüklü ithalat yetkisi verildi. TMO 2019 yılı için 1 milyon ton buğday ve mahlut, ayrı ayrı olmak üzere 700 bin ton arpa ve mısır ithalat kotası tanındı. Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, TMO'ya tanınan ithalat kotası 100 bin ton kuru baklagil ile 100 bin ton pirinci de kapsıyor. Bu kapsamda yapılacak ithalata sıfır gümrük vergisi uygulanacak. Kuru baklagiller, buğday ve mahlut, arpa, mısır ve pirincin belirlenen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatı için gümrük vergisi alınmayacak. Söz konusu ürünlerin tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatından gümrük vergisi alınmayacak. Açılan tarife kontenjanı bir takvim yılı için geçerli olurken, her takvim yılında yeniden belirlenecek. Net muhtevası bir kilogramı geçen hazır ambalajlarda konserve domatesin 25 bin tona kadar ithalatında gümrük vergisi uygulanmayacak. Tarife kontenjanı 31 Mayıs 2019'a kadar geçerli olacak. Ayrıca pamuk ipliğinin de bulunduğu bazı iplik türlerinin ithalatına ilişkin de düzenleme yapıldı. Söz konusu karar çerçevesinde, AB ve EFTA üyesi ülkelerle Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı diğer ülkeler dışında kalan yerlerden yapılan iplik türlerinin ithalatında yüzde 5 ve yüzde 8 gümrük vergisi uygulanacak.