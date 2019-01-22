Pazar ve market arasındaki fiyat farkı büyüdü! Gıda komitesi harekete geçti...

Kış aylarının gelmesiyle artan sebze ve meyve fiyatları ve marketlerin indirime yanaşmaması vatandaşın cebini yakıyor. Bazı ürünlerde fiyatlar ekim ayına göre iki hatta üç kat artmış durumda. Marketler ile pazar arasındaki uçurum hâlâ yüksek. Beşiktaş'ta cumartesi günleri kurulan halk pazarında kilosu 3 TL'ye satılan portakal, 100 metre ilerideki büyük bir market zincirinde 5 TL'den satılıyor. Pazarda 1.5 TL olan maydanoz markette 3.5 TL, kilosu 7 TL olan salatalık 10 TL, kilosu 3.5 TL olan mandalina 5.5 TL, kilosu 4 TL olan kabak markette 8.5 TL'ye satılıyor.

SEPETTE YÜZDE 50 PAHALI

Akşam Gazetesi'nden Ufuk Korcan'ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, kabağın kilosu ekimde 3.43 TL, kasımda 3.75 TL, aralıkta 5.13 TL olarak hesaplanmıştı. Yani kabak fiyatlarındaki 3 aylık artış marketlerde yüzde 150'ye dayandı. Yine pazarda kilosu 3 TL olan elmanın marketteki fiyatı en düşük 5 TL civarında. Marketteki fiyatlar sepet bazında pazara göre yüzde 50 daha yüksek olduğu görülüyor.

PAZAR GÜNÜ İNDİRİM

Marketlerin pazarın kurulduğu günlerde rekabet edebilmek için sebze ve meyve fiyatlarında indirime gittiği haftanın diğer günlerinde ise fiyatları yukarı çektiği söyleniyor. Yükselen fiyatlardan vatandaş gibi pazarcılar da rahatsız. Çünkü vatandaşların artan fiyatlar nedeniyle daha az miktarda alışveriş yapması pazarcıların da satışlarını da olumsuz etkiliyor.

GIDA KOMİTESİ 'DÜŞÜŞ' İÇİN ÇALIŞIYOR

Son toplantısını 16 Ocak'ta gerçekleştiren Gıda Komitesi, hal fiyatlarındaki gelişmeler ve lisanslı depoculukta gelinen noktanın yanında, Hal Yasası ve Erken Uyarı Sistemi çalışmalarını ele aldı. Hal Yasası ile pazardan markete kadar geçen süreçte zayiat miktarının düşürülmesi ve soğutmalı depolarda korunma süresinin uzatılarak fiyatlar üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.

Esnaf: Ürün azaldı, fiyat arttı

Soğan fiyatlarının yüksekliğini sorduğumuz pazar esnafı Rahmi Turhan, "Soğan bulamıyoruz. Kış aylarının gelmesiyle bu sorun daha da arttı. Ürün olmayınca fiyatlar da yükseliyor. Daha önce 2-3 kilo alan vatandaş fiyatları görünce bir hatta yarım kilo alıyor" dedi.

BAKAN BERAT ALBAYRAK UYARMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçen hafta yaptığı açıklamada, pazardaki fiyatlar ile market arasında çok fark olduğunu belirterek, "Özellikle rakamlara baktığımızda, Enflasyonla Topyekûn Mücadele programına destek veren birçok paydaşın yanında, desteği daha az olanı da ona göre değerlendiriyoruz. Takip ediyoruz, marketlerde istediğimiz rakamlar yok. Pazar ve market arasında ciddi fiyat varsa demek marketlerimiz beklenen katkıyı yapmıyor. Marketlerle konuşacağız" demişti.