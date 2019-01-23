Sömestr tatilinde en çok orayı tercih ettiler! Doluluk yüzde 100

Geçtiğimiz cuma günü tüm yurtta öğrencilerin karne alarak yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Afyonkarahisar'da günler öncesinde tüm odalar doldu. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Afyonkarahisar'daki termal oteller kış ayı olması nedeniyle tercih ediliyor.

Uluslararası Helal Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve bölgenin en büyük termal tesislerinden birinin Genel Müdürlüğü görevini yürüten Süleyman Çınaroğlu, kış ayında termalin her zaman revaçta olduğunu kaydetti. Çınaroğlu, "Malum sömestr dönemi. Öğrencilerimizin tatil olduğu dönüm. Tabi ki ailelerde çocuklarıyla birlikte tatil yapmak istiyorlar. Çocuklarının isteklerine göre tatil tercihlerini yönlendiriyorlar. Dolayısıyla kış döneminde de bilindiği üzere soğuk havada, karda, kışta termal her zaman revaçtadır.