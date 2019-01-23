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tatilinde en çok orayı tercih ettiler! Doluluk yüzde 100

Sömestra giren çocuklarıyla birlikte tatili çıkan ailelerin en çok tercih ettiği ’daki termal tesisler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 15:16
Sömestr tatilinde en çok orayı tercih ettiler! Doluluk yüzde 100

Geçtiğimiz cuma günü tüm yurtta öğrencilerin karne alarak yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte 'da günler öncesinde tüm odalar doldu. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Afyonkarahisar'daki termal oteller kış ayı olması nedeniyle tercih ediliyor.

Uluslararası Helal Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve bölgenin en büyük termal tesislerinden birinin Genel Müdürlüğü görevini yürüten Süleyman Çınaroğlu, kış ayında termalin her zaman revaçta olduğunu kaydetti. Çınaroğlu, "Malum dönemi. Öğrencilerimizin tatil olduğu dönüm. Tabi ki ailelerde çocuklarıyla birlikte tatil yapmak istiyorlar. Çocuklarının isteklerine göre tatil tercihlerini yönlendiriyorlar. Dolayısıyla kış döneminde de bilindiği üzere soğuk havada, karda, kışta termal her zaman revaçtadır.

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Sömestr tatilinde en çok orayı tercih ettiler! Doluluk yüzde 100
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