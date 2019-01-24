Haydarpaşa Atık Tesisi Tuzla’ya taşınıyor

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Gemilerinkatı atıklarını aktarmak için Haydarpaşa Limanı'ndaki tesis Tuzla'ya taşınıyor. Haydarpaşa Port projesinin hayata geçecek olması nedeniyle Atık Kabul ve Transfer Merkezi Limanı Tuzla tersanesindeki yeni alanında inşa edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planı revize edilen proje, plan askı süreci tamamlandıktan sonra ihale yapılarak yapımına başlanacak. Haydarpaşa Katı Atık Kabul tesisinde emilerden toplanan petrol ve petrol türevi atıklar, geri dönüşümle yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. Boğaz kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, yılda ortalama 110 bin metreküp atık işleme kapasitesine sahip tesiste sintine, slop, slaç gibi petrol ve petrol türevli atıklar fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek arıtılıyor. Bu sayede yılda 20 bin metreküp atık yağ ekonomiye geri kazandırılıyor. Tuzla'da yapılacak yeni tesiste kapasite artırılarak, daha fazla atık daha kısa sürede alınabilecek.