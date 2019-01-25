Fındık ihracatı geçen yıl 1,6 milyar dolar kazandırdı

- Türkiye, 2018'de 279 bin 250 ton fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 635 milyon dolar gelir elde etti - Almanya 397 milyon 151 bin 279 dolar tutarındaki 70 bin 685 tonluk ihracatla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi İtalya ve Fransa izledi - KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç: - "2018 yılında tonaj bazında iyi bir ihracat dönemi yaşandı"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Dünya fındık üretim ve ticaretinin büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye, 2018 yılında 279 bin 250 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 635 milyon dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye geçen yıl 115 ülkeye fındık ihraç etti.

Önceki yıl 269 bin 623 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 866 milyon 877 bin 685 dolar kazanan Türkiye, 2018'de ise 279 bin 250 ton fındık satarak 1 milyar 635 milyon 235 bin 672 dolar gelir sağladı.

Türkiye'nin geçen yıl en fazla fındık ihraç ettiği ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa oldu.

Almanya 397 milyon 151 bin 279 dolar karşılığında 70 bin 685 ton, İtalya 303 milyon 336 bin 205 dolar karşılığında 51 bin 171 ton ve Fransa 107 milyon 783 bin 677 dolar karşılığında 18 bin 499 ton fındık satın aldı.

Türkiye, geçen sene en az fındık ihracatını ise Angola'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı 10 kilogram, gelir ise 37 dolar oldu.

Türkiye'den Ruanda 16 kilogram, Nijerya 20 kilogram fındık ithal etti.

Son yıllarda Türkiye'nin en önemli fındık pazarlarından biri haline gelen Çin'e yapılan ihracat, bir önceki yıla göre azaldı.

Türkiye 2017'de Çin'e 7 bin 307 ton fındık satışı yaparken, bu rakam 2018 yılında 6 bin 825 tona geriledi.

- "Bundan çok daha fazlası olmalı"

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında tonaj bazında iyi bir ihracat dönemi yaşandığını söyledi.

Geçen yıl 279 bin 250 ton fındığın dünyanın birçok ülkesine satıldığını ifade eden Sevinç, "2018 yılı ihracatı tonaj açısından iyi geçti. Bunun sebebi de 2017 rekoltesinin yüksek gerçekleşmesi. Bizim önem verdiğimiz tonaj bazında ihracat ama bundan çok daha fazlası olması lazım." dedi.

Sevinç, Türkiye'nin fındık ihracatının her yıl 300 bin tonun üzerinde gerçekleşmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.