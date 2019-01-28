2.5 milyon kişi erken rezervasyon yaptırdı

BUGÜN NELER OLDU

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, yüzde 50 indirim ve 9 taksit imkânının sunulduğu erken rezervasyon kampanyasından şu ana kadar 2.5 milyon kişinin yararlandığını söyledi.Polatoğlu, yaptığı açıklamada, geçen yılın Türkiye turizmi için çok verimli geçtiğini, bu yıl ise 2018'de sergilenen performansın üzerine çıkılacağını dile getirdi.Özellikle yurt dışından gelen turist sayında çok ciddi bir artış beklediklerini ifade eden Polatoğlu, aralık ayında başlayan yüzde 50 indirim ve 9 taksit imkânının sunulduğu erken rezervasyonda taleplerin oldukça iyi olduğunu kaydetti. Alternatif Turizm İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca ise, 2019 yılından yüksek bir beklenti içinde olduklarını belirterek, "2018'de yüzde 25 artış yaşamıştık, bu yıl da artış bekliyoruz. Son dakikada büyük bir sorun ya da olumsuzluk yaşamazsak 2019'un Türkiye'nin rekor kıracağı bir yıl olacağı beklentisindeyiz" dedi.