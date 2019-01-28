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: Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Ek ödemeler 1 Şubat'ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Harp ve vazife malulüne ek ödemelerinin 1 Şubat 2019 tarihinde yapılacağını olarak duyurdu. Bakan Selçuk, bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164.971.866,82 TL ödeme yapılacağını bildirdi.

Giriş Tarihi: 28.1.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 10:20
Son dakika: Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Ek ödemeler 1 Şubat'ta yapılacak

Bakan Selçuk, bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164.971.866,82 TL ödeme yapılacağını bildirdi.

BANKA VE PTT ŞUBELERİNCE 1 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE ÖDENECEK

Ek ödemelerin hak sahiplerine aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 1 Şubat 2019 tarihinde ödeneceğini belirten Bakan Selçuk, "Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

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Son dakika: Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Ek ödemeler 1 Şubat'ta yapılacak
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