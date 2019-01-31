Son dakika haber: İşçi ikramiyeleri bugün ödeniyor! Hangi işçi ne kadar alacak?
Kamu işçilerini ilgilendiren ilave ikramiye (tediye) ödemeleri ile ilgili son dakika haber dün ajanslara düşmüştü. Böylece Cumhurbaşkanı kararına göre, İşçilerin 26 günlük ikramiyelerinin ilki bugün hesaplara yatırılıyor. İşte En az 792,57 tl ödenecek olan işçi ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 31.1.2019 10:53Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 10:57
Kamu işçilerinin beklediği son dakika haberi geldi. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı bugün, diğer yarısı 31 Mayıs'ta ödenecek.