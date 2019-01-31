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haber: İşçi ikramiyeleri bugün ödeniyor! Hangi işçi ne kadar alacak?

Kamu işçilerini ilgilendiren ilave () ödemeleri ile ilgili haber dün ajanslara düşmüştü. Böylece Cumhurbaşkanı kararına göre, İşçilerin 26 günlük ikramiyelerinin ilki bugün hesaplara yatırılıyor. İşte En az 792,57 tl ödenecek olan işçi ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 31.1.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 10:57
Son dakika haber: İşçi ikramiyeleri bugün ödeniyor! Hangi işçi ne kadar alacak?

Kamu işçilerinin beklediği haberi geldi. 26 günlük ilave tediyenin () ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı bugün, diğer yarısı 31 Mayıs'ta ödenecek.

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Son dakika haber: İşçi ikramiyeleri bugün ödeniyor! Hangi işçi ne kadar alacak?
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