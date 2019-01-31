Tekno Girişimciler 2019’a damga vuracak

BUGÜN NELER OLDU

Savunma sanayinde yerli ve milli teknoloji hamlesi dendiğinde akla ilk gelen kurum ise İstanbul Pendik'te yer alan Teknopark İstanbul. İstanbul ve çevresindeki üniversitelerin araştırma kabiliyetlerini, nitelikli işgücünü ve bölge sanayinin tecrübesini savunma sanayine entegre eden Teknopark İstanbul, dünya devleriyle rekabet eden firmalara ev sahipliği yapıyor. Türkiye özelinde bir proje olma amacıyla yola çıkan Teknopark İstanbul, 2023 hedeflerine ulaşmak için yükselen bir ivmeyle çalışmaya devam ediyor. Bir üniversite kampüsünde yer almayan Teknopark İstanbul, içinde üniversitelerin yer aldığı bir kampüs olarak tasarlanmış bulunuyor. İş ortağı olan toplam 11 üniversite ile iş dünyasını buluşturan Teknopark İstanbul, 210 bin metre kare alanda, Ar-Ge faaliyeti yürüten 280 firma ile 4 bin 500 Ar-Ge personeline ev sahipliği yapıyor. Yerli ve yabancı yüksek teknoloji firmalarının yer aldığı Teknopark İstanbul, Altay Tankı, Anka İHA, Atak Helikopteri ve özellikle denizcilik sektöründe Milgem Korvet, LHD Amfibi Hücum Gemisi gibi savunma sanayinin önde gelen Ar-Ge projeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki göğsümüzü kabartan bu yüksek teknoloji tasarımların ve donanım altyapısının arka planında kimler var? Medyada görünür olan birkaç general firma haricinde geri planda kalan kahramanları çoğumuz bilmiyoruz. İşte Teknopark İstanbul'un en dikkat çeken teknoloji geliştiricileri. Agena Bilişim ve Savunma Teknolojileri'nin ana çalışma alanı, simülasyon ve sensör teknolojisi. Tusaş (TAI), Aselsan, Havelsan, Roketsan, Tübitak Sage ve STM gibi önde gelen savunma ve havacılık firmalarına hizmet veriyor. Simülasyon teknolojileri alanında sadece simülasyon uygulamaları geliştirmekle kalmıyor, simülasyon altyapısı konusunda da çalışmalar yürütüyor. Sensör teknolojileri alanında ise özellikle cisimlerin radar görünmezliği konusunda çalışmalar yürütüyor. Ülkemizde milli imkanlarla geliştirilen çeşitli tipteki güdümlü füzelerin ve deniz platformlarının radar görünmezliğinin düşürülmesi için tasarım ekipleriyle birlikte çalışıyor. Yüksek iletkenlikli ortamlarda çalışabilecek metal dedektör tasarımı konusunda da çalışmaları devam ediyor. Firma özellikle Etmen Tabanlı Simülasyon Sistemi EtSiS ile dikkat çekiyor. EtSiS'in sahip olduğu araçlar ve içerdiği teknolojiler ile uluslararası seviyede emsalsiz olduğunu ifade eden Kurucu Ortak İbrahim Genç, "Sağladığı alan bağımsız simülasyon ve etmen uygulamaları geliştirme ve koşturma yeteneklerinin yanı sıra, özgün betik programlama dili, tümleşik geliştirme ortamı, ayrık ve sürekli zaman simülasyon desteği, açık mimari, karşılıklı işletilebilirlik, yeniden kullanılabilirlik destekleri ile taktik analiz, eğitim, mühendislik analizi, savaş oyunları, üretim planlama gibi birçok farklı amaçlı simülasyon gereksinimlerini kolayca karşılayabiliyor. Sadece savunma değil, tıp, ulaşım, güvenlik, mühendislik, üretim, eğitim, şehircilik gibi çok farklı sektörlerde de kullanılabilir olan EtSiS'in sahip olduğu ve vaat ettiği tüm bu özellik ve yetenekler ile Türkiye'nin 'Milli Simülasyon Altyapısı' olmaya aday tek ürün olduğunu düşünüyoruz" diyor. Ürün gamında yer alan Radar Kesit Alanı (RKA) hesaplama yazılımı AgeRAS da dikkat çekiyor. AgeRAS, yerli mühimmat tasarım ve üretim firmalarına geliştirme sürecinde RKA Analiz ve RKA azaltımı hizmetleri veriyor. Projelerin hassasiyeti sebebiyle hali hazırda yürütülen bazı projelerle alakalı çok detay bilgi veremeyeceklerini aktaran Kurucu Ortak M. Fatih Hocaoğlu, "Yürüyen projelerimizden bazıları, gemi etkinlik analizleri için simülasyon altyapısı sağlanması ve model geliştirme, elektronik harp çalışmaları eğitimi için taktik saha simülasyonu geliştirilmesi, simülatörlerde kullanılmak üzere taktik çevre simülasyonu geliştirilmesi, metal detektörlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve simülasyonu konularındadır" diyor.Alpera Savunma Sistemleri, askeri ve ticari alanda en güncel konulardan biri olan insansız/otonom sistemler üzerine çalışıyor. İnsansız ve otonom kara araçları özelinde geliştirdiği Meskun Mahal İnsansız Müdahale Aracı Projesi Alkar ile dikkat çekiyor. Fırlatılabilir Mini Gözlem Robotları da faal olarak devam eden projeleri arasında. Ürün geliştirmeye yönelik faaliyetlerinin yanında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte çalışarak ülkenin milli potansiyelini harekete geçirmeyi hedefleyen ve Roboik adıyla kendinden çokça söz ettirmeye başlayan, insansız sistemler odaklı tasarım ve prototip geliştirme yarışmaları düzenliyor. Yaklaşık 2 yıldır Alkar ailesi adını verdikleri R4, R6 ve RT model insansız kara aracı (İKA) üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını aktaran Kurucu Ortak Murat Yılmaz, "R4'ün 2019 yılının ilk çeyreğinde Silahlı Kuvvetler gözetiminde atış testlerine çıkarılması planlanıyor. M2 ve M4 kodlu Fırlatılabilir Mini Gözlem Robotları'nın ön prototip çalışmaları da tamamlanmış durumda.Andasis Elektronik, askeri ve endüstriyel standartlarda elektronik cihaz tasarımı ve üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Özellikle haberleşme sektöründe endüstriyel ve askeri standartlarda elektronik cihazlar üretiyor. Elektronik kartların tasarımını, üzerinde koşan gömülü yazılımları ve bunları yönetecek uygulama yazılımları geliştiriyor. Bilgi ve iletişim altyapısını oluşturan ethernet switch, router, access point ve kablosuz sensör birimleri, firmanın geliştirdiği ürünler arasında yer alıyor. Haberleşme sektöründe 5G ve ötesi için gelecek altyapı gereksinimine cevap verebilmek amacıyla da hem altyapı cihazları hem de siber güvenlik için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Genel Müdür Ferdi Tekçe, "Ürünlerimiz kamu kuruluşları ve endüstri firmalarında geniş bir yelpazede kullanılıyor" dedi."Türkiye'nin kendi markalarını yaratacak bir teknoloji üssü olmayı hedefleyen Teknopark İstanbul, savunma sanayi alanında yaklaşık 70 firma ile sektöre destek veriyor. Örneğin Altınay, 6 Eksenli Hareket Platformu Geliştirme Projesi'ni, Seft, MTA Turkuaz Yerli Sismik Araştırma Gemisi Projesi'ni, CTech, milli insansız hava araçları için geliştirilen özgün Satcom Projesi'ni teknoparkımızda tamamladı.""Appsilon İleri Malzemeler, laboratuvar ortamında elmas üretimi gerçekleştiriyor. Üretilen elmaslar fiziksel, kristalografik, ontolojik ve kimyasal olarak madenden çıkarılanla birebir aynı özellikleri taşıyor. Kullandığı MPCVD teknolojisi sayesinde yüksek kalitede üretilen tek taş ve çok taşlı elmaslar ısı yönetimi ve optik uygulamalarda kullanılıyor.""Bahçeşehir Üniversitesi sermayesi ile kurulan BAU İnovasyon, savunma sanayi özelinde optik, elektro-optik haberleşme, akustik, titreşim, izleme ve algılamaya yönelik uygulama ve sistemler üzerine çalışıyor. Denizaltılarda Öz Akustik Kestirimi ve Akustik İzleme/ Uyarı Sistemi projemiz, insansız sualtı test aracının üzerindeki akustik gürültülerin ölçümlerini, analizini ve görüntülenmesini sağlayan bir sistem."Satek Ar-Ge Savunma Teknolojileri, savunma sanayinde tasarım ve geliştirme projeleri yapmak üzere kurulan bir mühendislik şirketi. Farklı kalibrelerde Döner Namlulu Silah Sistemi geliştirme projemiz kapsamında, 7.62 ve 12.7 kalibre sistemlerin tasarımı ve 12.7 kalibre sistemin prototip üretimini 2018 yılı içinde tamamladık. Ortaya çıkardığımız özgün tasarımlarla patent başvurularını yaptık.Era Instruments, yüksek performanslı RF/MW sistem tasarımı, antenden bitlere, bitlerden antene alıcı ve vericilerin tasarımı ve üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Şimdiye kadar geliştirdiğimiz ürünlerden biri Analog Video Verici- Alıcı Sistemi. Baykar firmasının geliştirdiği Bayraktar TB2 isimli İHA'da kullanılmak üzere uçak üzerindeki analog kamera görüntüsünü canlı olarak yer istasyonuna aktarıyor.Pavotek, orta ve büyük ölçekli, kendi sektöründe lider ve elektronik çözümlere ihtiyaç duyan yerli veya yabancı şirketlere, OEM ve ODM ürünler (kart, ürün ve sistem) sunduğu gibi, mevcut ürünlerinin yeniden tasarlanması ve maliyetlendirilmesi hizmeti veriyor. 2017 TİM İnovasyon ödüllerinde Türkiye ikinciliği aldık. Haberleşme, Aviyonik (IoT), Terminal, Enerji ve Güç alanında her kademede teknolojiye dokunuyoruz.Uçtan uca yerli ve milli iletişim altyapıları geliştirme hedefi ile 2017 yılında T.C. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın çatı şirketi olan SSTEK tarafından kurulan Ulak Haberleşme, kısa bir süre önce yüzde 51 hissesini Aselsan'ın satın alması ile SSTEK ve Aselsan sahipliğinde faaliyetlerini sürdürüyor. Kamu güvenliği ve Acil Durum Haberleşme Altyapısı, Geniş Alan Ağlar, Veri Merkezleri, Telekom Altyapıları, Yerel Alan Ağlar, Enerji Şebekeleri ve Askeri Ağlar gibi çok farklı şebekelerde uygulama alanları üzerine çalışıyor. Ulak'ın son 1 yıl içinde uçtan uca yerli ve milli baz istasyonlarını toplam 500'e yakın sahada aktif hale getirdiğini belirten İş Geliştirme Yöneticisi Hülya Akyol, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinesinde devam eden Evrensel Projesinde planların çok üzerinde sağladığımız yerlilik oranları ile sonraki fazlar için de yerlilik hedeflerin arttırılmasında önemli rol oynadığımızı söyleyebiliriz. Operatörlerimizle 2019-2022 dönemi planlamaları kapsamında görüşmelerimizi BTK koordinesinde tamamlıyoruz. Çok yakında operatörlerimizin ticari şebekelerinde de kurulumlara başlayacağımızın müjdesini verebiliriz" diyor. Milat (Milli İletişim Ağ Teknolojileri) ve Maya projeleri de iletişim sektöründe millileşme ve yerlileşme sürecinin önemli çıktıları olarak ön plana çıkıyor.Seft, ticari, askeri ve özel amaçlı gemi tasarımı firması. Deniz Kuvvetleri için tasarladığı dünyanın en gelişmiş Denizaltı Kurtarma Gemisi "TCG Alemdar" 2017 yılında donanmaya katıldı. Yine Deniz Kuvvetleri envanterine 2017 yılı içerisinde katılan, son derece gelişmiş özelliklere sahip Kurtarma ve Yedekleme Gemileri "TCG Akın" ve "TCG Işın" gemileri de Seft tarafından tasarlandı. Türkiye'nin yüzde 100 Yerli Tasarım ilk Sismik Araştırma Gemisi olan ve şu anda Maden Tetkik Arama Müdürlüğü bünyesinde Karadeniz ve Akdeniz faaliyetlerini sürdüren "Oruç Reis" gemisi de SEFT imzası taşıyor. Yaklaşık 480mW enerji üretim kapasitesi ile Dünyanın En Büyük Yüzer Enerji Gemisi "Karadeniz Powership Osman Khan" gemisi de Seft tasarımı. Firmanın Yüzer Enerji Gemisi sınıfında tamamlanmış 8 projesi bulunuyor.