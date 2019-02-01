Turizmde dünyanın zirvesindeyiz

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Dengelenme sürecini sürdüren ekonominin ihracatla birlikte lokomotiflerinden biri haline gelen turizm sektörü 2018 yılını rekorlarla kapattı. 2018'de gelen ziyaretçi sayısı, yurtdışında ikamet eden vatandaşlarla birlikte 46 milyon 112 bin 592 ile tarihi zirveye çıktı. Türkiye Odelciler Birliği de, Türkiye'nin ortalama otel doluluklarının geçen yıl yüzde 9.6 artışla yüzde 66.2'ye yükseldiğini, ortalama oda fiyatının da yüzde 6.6 artışla 70.4 euro olarak gerçekleştiğini açıkladı. Oda gelirlerini de yüzde 16.9 artıran Türkiye, geçen yıl oda geliri ve otel doluluklarında dünyada en yüksek artışa ulaşan ülke oldu.Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21.84 artışla 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın da dahil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592'ye ulaştı. Geçen yıl yüzde 12.3 artışla 29 milyar 512 milyon 926 dolar turizm geliri elde edildi. Turizm gelirinin yüzde 81.8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18.2'si yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi.Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'ye en çok ziyaretçi, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 26.49 artışla ve 5 milyon 964 bin 613 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu'ndan geldi. Bu ülkeyi yüzde 25.88 artış ve 4 milyon 512 bin 360 ziyaretçi ile Almanya, yüzde 28.82 artış ve 2 milyon 386 bin 855 ziyaretçi ile Bulgaristan izledi.Kültürve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 45 milyon turistin ağırlanmasının beklendiğini belirterek, "2023 hedefini revize ettik, artık 50 milyon değil, 70 milyon turist hedefliyoruz" dedi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği 30. Yıl buluşmasına katılan Bakan Ersoy, "70 milyon rakamında ben bir sıkıntı görmüyorum. Önemli olan gelirlerimizi hızlı bir şekilde aynı doğrultuda artırmamız. Burada 70 milyar dolar bir hedef koyuyoruz. Kişi başı gelirleri yüksek ülkelerin turizm gelirleri de yükseliyor" şeklinde konuştu.