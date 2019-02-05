Evde yükseliş başladı

BUGÜN NELER OLDU

Son bir yıldır duraklama dönemi yaşayan konut sektöründe kıpırdanma başladı. Döviz kurunda yaşanan gerileme, piyasada hakim olan güven havası tüketicileri yeniden konut alımına yönlendirdi. Hareketin en yoğun hissedildiği yerler ise Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar gibi İstanbul'un gözde ilçeleri. Gayrimenkul sektörü analizleri yapan Endeksa.com'un verilerine göre, İstanbul genelinde konut fiyatları artmaya başladı. En yüksek artış da Beykoz'da. İlçedeki konutların satış fiyatı ortalama 1 milyon 782 bin 450 lira, kira bedeli ise 1.958 lira olarak belirlendi. Metrekare fiyatlarının artması ve piyasadaki güven ortamıyla birçok müteahhitin rafa kaldırdığı yatırım projelerini yeniden gündeme aldığı öğrenildi.Beykoz'u Sarıyer takip ediyor. İlçede konut fiyatları 1 milyon 406 bin lira iken, kira rakamı 3 bin 364 lira. En pahalı üçüncü ilçe de Beşiktaş. Bölgede ev fiyatları 1 milyon 37 bin 190 lira, kiralar ise 2 bin 870 lira bandında. Kadıköy'de özellikle Moda, Caddebostan, Erenköy, Fenerbahçe gibi mahallelerdeki yüksek fiyatlar dikkat çekiyor. Bölgede ev fiyatları 977 bin, kiralar ise 2 bin 419 lira. Üsküdar'da da konut fiyatı 554 bin 724 lira, kiralar ise 1.557 lira bandında.KONUT yatırımının geri dönüş sürelerine bakıldığında ise Eyüpsultan ve Beyoğlu'nda amortisman süresi 19, Gaziosmanpaşa'da 20,Küçükçekmece ve Zeytinburnu'nda 21 yıl iken, Beykoz'da 46, Beşiktaş'ta 37, Bakırköy'de 36 yıl ve Kadıköy'de 35 yıl. Yatırımın geri dönüş sürelerine bakıldığında en geç kazandıran ilçeler sırasıyla Beykoz, Beşiktaş, Bakırköy...İSTANBUL'DA konut kiralarının ortalama değerleri hakkında bilgi veren Endeksa. com Genel Müdürü Görkem Öğüt, kiralık konutların ortalama alanının 110 metrekare, kira bedelinin 1.718 TL, birim kira değerinin ise metrekaresinin 16 TL olduğunu söyledi. Öğüt, konutların son 1 yıl içinde yüzde 5.03 oranında değer kazandığını kaydetti.