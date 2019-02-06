81 İlde Eş zamanlı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” Eylemi

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını vermesi" zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi. Bu kapsamda 81 ilde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla eylem gerçekleştirilecek ve 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilişi de kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyurulacak.





Bakanlık daha önce de yılda yaklaşık 7 bin 400 insanın hayatını kaybetmesine, 300 bin vatandaşın yaralanmasına sebep olan trafik meselesine çözüm bulabilmek için yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra farkındalığı artırıcı kampanyalar düzenledi. Bakanlık bu kapsamda; "Kırmızı Düdük", ''Bu Yolda Hep Birlikteyiz', "Çocuklar, Polis, Jandarma Trafik Denetiminde" kampanyaları, kaza kara noktalarında alınan tedbirler, hava araçları ile denetim, trafik denetimlerinde yüz yüze iletişimin arttırılması, trafik ekiplerine motosiklet takviyesi, otoyollarda ortalama hız koridoru oluşturulması, kazaların yoğun olarak meydana geldiği gün ve saatlerde ekip ve personel sayısının iki katına çıkarılması ve trafik ekiplerinin görünürlüğünün artırılması, bayramlarda alınan yoğun güvenlik önlemleri, karayollarına yerleştirilen maket araçlar, trafik eğitimleri gibi birçok uygulamayı hayata geçirdi.

ANKARA KIZILAY'DA BİR ETKİNLİK DÜZENLENECEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla Ankara Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek olan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" eylemine katılacak.

81 İlde Eş zamanlı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” Eylemi

İçişleri Bakan Yardımcıları da illerde düzenlenecek etkinliklere katılacak. Muhterem İnce Antalya'da, Mehmet Ersoy Bursa'da, İsmail Çataklı Diyarbakır'da, Tayyip Sabri Erdil ise Konya'da yapılacak etkinliklerde yer alacak.

81 İLDE EŞ ZAMANLI EYLEM GERÇEKLEŞECEK

81 İlde eş zamanlı 12.00-13.30 saatleri arasında düzenlenecek eylemde, Bakan Yardımcıları, Valiler, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, kaymakamlar ile il ilçe emniyet müdürleri, il ilçe jandarma komutanları hazır olacak.

Vali ve kaymakamlar tarafından yaya trafiğinin olduğu yerler başta olmak üzere,

İl ve ilçelerde görev yapan yaklaşık 200 bin kolluk personeli okul ve yaya geçitlerinde görevlendirilecek. Trafik zabıtası olmayan kolluk personeline, yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünün sağlanması ve yaya trafiğinin yönetilmesi için gerekli eğitim ve görevler verilecek. Ayrıca görevli tüm personel Çarşamba günü 12.00-13.30 saatleri arasında yaya ve okul geçitlerinde hazır olacak. Görevlendirilen tüm kolluk personeli; il/ilçe merkezlerindeki yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi ve yayaların güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarının sağlanması amacına yönelik farkındalık sağlayıcı ve eğitici faaliyetler gerçekleştirecek.

"YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK" İÇİN HAZIRLANAN BROŞÜRLER SÜRÜCÜLERE DAĞITILACAK

"Yaya Öncelikli Trafik" için hazırlanan afiş ve pankartlar çoğaltılarak tüm il/ilçe merkezlerindeki kamu kurum ve kuruluşlara asılacak. Etkinliğin yapılacağı yaya geçitlerinde görevli kolluk personeli tarafından hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtılacak. Ayrıca yaya güvenliğine yönelik hazırlanan video yaşam tünellerinde ve uygun yerlerde gösterilecek.

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN TRAFİKTE YAYA OLARAK KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLECEK

Vali ve kaymakamların koordinesinde yayalar tarafından yoğun olarak kullanılan ışıksız bir yaya geçidinde il/ilçede görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra toplumda dezavantajlı grup olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin de katılımı sağlanarak etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikte dezavantajlı grupların trafikte yaya olarak karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla kampanya sloganın kullanıldığı döviz ve pankartların çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız tarafından taşınması gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.

OKUL VE YAYA GEÇİTLERİNDE YATAY VE DİKEY İŞARETLEME EKSİKLİKLERİ GİDERİLECEK

Vali ve kaymakamlar tarafından okul ve yaya geçitlerinde yatay ve dikey işaretleme eksiklikleri tespit ettirilerek, belediyeler tarafından en kısa sürede yatay ve dikey işaretlemelerin tamamlanması ve yaya ve okul geçitlerinde araçların hızlarını azaltmaya yönelik fiziki tedbirlerin alınması sağlanacak.

OKULLARDA 'YAYA GEÇİDİ KULLANIMI VE YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK' EĞİTİMLERİ VERİLECEK

Valiler ve kaymakamların koordinesinde 6 Şubat Çarşamba günü tüm okullarda 'yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik' konulu programlar yapılacak. Bununla birlikte uzmanlar tarafından trafik eğitimi verilen okul geçit görevlilerince okul giriş/çıkışlarında, okul önlerinde ve çevresindeki yaya geçitlerinde farkındalığı artırmaya yönelik uygulamalı etkinlikler düzenlenecek.