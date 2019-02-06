Gayrimenkule disiplin geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan iki kararnameyle gayrimenkul sektörünün yeniden yapılandırılması, atamalar, kamu kurumlarının teşkilat yapılarının düzenlenmesi ve personel rejiminde yapısal reformlar yapıldı. Bu düzenlemeler kapsamında ilk kez taşınmaz değerleme bilgi merkezi kurulacak, gayrimenkul değer haritaları çıkarılacak. Yurtdışında tapu ve kadastro temsilcilikleri kurulacak. Yerli, yabancı Türkiye'ye gelmeden tapu işlemini yapılabilecek. Taşınmazların değeri toplu değerleme yöntemiyle belirlenecek.Toplulaştırma, kamulaştırma, imar uygulamalarının etkinliğini artırma, piyasanın daha sağlıklı işlemesini sağlamak için Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kuruluyor. Başkanlık, taşınmazların değerini belirleyecek.Türkiye'deki bütün taşınmazların değer haritaları çıkarılacak. Taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleyerek değer bilgi merkezi kurulacak.Yurtdışında tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Yurtdışındaki Türk vatandaşları, yabancı uyruklu kişiler Türkiye'deki taşınmazlara ilişkin tapu işlemlerini bulundukları ülkelerde yapabilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanı kararıyla yurtdışında şirket kurabilecek.Tiyatroda, operada sözleşmeli yerli- yabancı sanatçı çalıştırılabilecek.Helal Akreditasyon Kurumu'nda (HAK) başkan ve üyelere en az üç kez huzur hakkı verilecek. TÜBİTAK yöneticileri de huzur hakkı alabilecek.Atom Enerjisi Kurumu'nda istihdam edilecek personel statüsü "sözleşmeli personel" olarak değiştirildi. PTT Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşacak, üyeler genel kurulca atanacak.Kararnamede kadro unvanlarında yapılan değişiklikler yer aldı. Bu personelin ilgili kadrolarda geçirdikleri süreler ise başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı kadrolarında geçmiş kabul edilecek.