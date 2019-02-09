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Dev proje o tarihte bitecek! 511 günde 17 milyon 600 bin...

Temeli 3 Nisan 2017'de atılan, dolgu çalışmaları ise aynı yılın 16 Eylül tarihinde başlayan ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nda 511 günde 17 milyon 600 bin metre küp deniz dolgusu gerçekleştirildi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 14:25
Dev proje o tarihte bitecek! 511 günde 17 milyon 600 bin...

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sahilindeki Rize-Artvin Havalimanı'ndaki dolgu çalışmaları ile ilgili bilgi veren Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanı inşaatında hava şartlarına göre günlük 100 bin ton deniz dolgusu yapıldığını söyledi. Çeber "Cumhurbaşkanımızın bizzat çok yakından takip ettiği bir yatırım. Kendilerinin havalimanının 2020 yılında bitirilmesi yönünde yüklenici firmaya bir talimatları, arzuları oldu. Yüklenici firma da sağ olsun 29 Ekim 2020 tarihinde havaalanının bitirilmesi, teslim edilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Havaalanına biz Rize olarak sadece bir havaalanı gözüyle bakmıyoruz. Bizim Rize'deki bütün yatırımlarımız önümüzde perspektif olarak koyduğumuz tüm gelişmeleri de etkileyecek bir yatırım" dedi.

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Dev proje o tarihte bitecek! 511 günde 17 milyon 600 bin...
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