Seraya 7 yıl vadeli indirimli kredi

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Bankası, seralarda tarımsal üretimin artırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan yeni kredi paketini Antalya'da açıkladı. Paketle, yeni sera yapımında yatırımın azami yüzde 75'ine kadar kredi kullandırılabilecek. Yatırımın geri dönüş süresine göre 7 yıla kadar vadelendirme yapılabilecek.Geri ödeme dönemi ve taksit miktarı da gelir miktarına ve gelir elde etme dönemlerine göre belirlenecek. Yeni yatırımlarda, 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem de olabilecek. Atıl durumdaki seraların satın alınması ve bunların tadilatı ile modernizasyonuna da uzun vadeli kredi sağlanacak.Yeni kredi paketi, mevcut seraların onarılması, teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi ve modernizasyonlarına yönelik olarak da verilecek. Başta Antalya olmak üzere doğal afetlerden etkilenen seralarla ilgili krediler, üreticilerin ödeme güçleri ve gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde yapılandırılacak. Çiftçiler ihtiyaç duyarsa seralarını yeniden kurmak ya da onarmak için ilave kredi de kullanabilecek.Ziraat Bankası'nın çiftçilere kullandırdığı tarım kredilerinde faizlerin bir kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sübvanse ediliyor. Sera yatırımları ve buralarda gerçekleştirilecek üretime yönelik girdilerin finansmanı amacıyla da söz konusu düşük faizli krediler kullanılacak. Ziraat Bankası, 1 yıla kadar vadeli kredilere yıllık yüzde 8, 1-4 yıl arası vadeli kredilere yüzde 10, 4 yıldan uzun vadeli kredilere ise yüzde 11 faiz oranı uyguluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteğiyle çiftçiler azami yüzde 8.25 faiz oranı ile uzun vadeli kredi kullanabilecek. Kredinin üst limiti 10 milyon TL olacak. Yeni kredi paketiyle seracılığın geliştirilmesi ve belirli bölgelerde sıkışması önlenecek. Seraların jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgelere de yaygınlaşması sağlanacak.Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yeni kredi paketinin bugünden itibaren uygulamaya alındığını açıkladı. Aydın, kredi paketi ile yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması, mevcut seraların tadilat, onarımı ve modernizasyonu amacıyla yapılacak yatırım harcamaları ve işletme giderlerinin finansmanının sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Aydın, "2 yıla kadar ödemesiz bir dönem veriyoruz. Totalde 7 yıla kadar vade vereceğiz. Tabii bu vade yatırım kredisi için. Sera 100 birimlik bir yatırımsa 75'ini yatırım kredisi olarak biz vereceğiz. Yatırımı bitirince 14 ay vadeyle işletme kredisi de sunacağız. 10 milyon liraya kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteği var" dedi. Sera yatırımlarının nisan-ağustos döneminde yoğunlaştığını da hatırlatan Aydın, "Kredi süreçleri mümkün olan en kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu.